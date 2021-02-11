Стали известны детали первых переговоров США и Китая

Байден упрекнул КНР в проблемах, связанных с Гонконгом, Тайванем и Синьцзяном / Reuters

В среду, 10 февраля, прошли первые телефонные переговоры лидеров США и Китая – Джо Байдена и Си Цзиньпина. В ходе разговора американский президент акцентировал внимание на проблемах Пекина в сфере прав человека, несправедливых экономических практиках и агрессивных действиях в регионе, направленных, в том числе, и против Тайваня. Китайский глава государства, в свою очередь, предостерег Вашингтон от вмешательства в вопросы, касающиеся Гонконга, Тайваня, Синьцзяна, которые в КНР назвали внутренним делом Китая.

В обнародованном пресс-службой Белого дома заявлении говорится о том, что президент Байден в качестве одного из приоритетов США обозначил вопрос свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Также он указал, что в Вашингтоне обеспокоены рядом проблем, связанных с политикой Китая, среди которых принудительные экономические практики Пекина, репрессивные действия против Гонконга, нарушение прав человека в Синьцзяне, а также усиление агрессивных действий КНР в регионе, которые затрагивают с ситуацию с Тайванем.Читайте такжеВраг на десятилетия: как США намерены окончательно задавить Китай

"Президент Байден привержен делу практических, ориентированных на результат обязательств, когда это продвигает интересы американского народа и наших союзников", - подчеркивается в заявлении.

В свою очередь, глава КНР Си Цзиньпин акцентировал внимание на том, что проблемные вопросы, связанные с Гонконгом, Тайванем и Синьцзяном – это внутренние дела Китая и сфера интересов Пекина, к которой Штаты должны относиться с уважением. Причем Вашингтону следует действовать рационально при обсуждении данных проблем.

"Вопросы, касающиеся Гонконга, Тайваня, Синьцзяна, - внутреннее дело Китая, затрагивают государственный суверенитет и территориальную целостность Китая. Американская сторона должна уважать коренные интересы Китая и действовать обдуманно", - цитирует слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Противостояние США и Китая