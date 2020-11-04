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Байден набрал рекордное количество голосов в истории США – Трамп принял меры

4 ноября 2020, 20:58

Сам Байден уже заявил о своей полной победе на выборах президента США 2020.

Кто выиграл выборы в Америке - Байден-рекордсмен и протесты Трампа
Кто выиграл выборы в Америке: Байден-рекордсмен и протесты Трампа / Reuters

Выборы в Америке в 2020 году установили рекорд не только по явке избирателей: Джо Байден – кандидат в президенты от Демократической партии – набрал рекордное количество голосов.

По данным, которые публикует The Guardian, результат Байдена уже превысил 70 миллионов голосов – а этом больше, чем когда-либо набирал любой другой кандидат в истории Штатов.

Неудивительно, что сам Байден уже заявил о своей полной победе на выборах президента США 2020.

Читайте такжеШансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в СШАПредыдущий рекорд был за Бараком Обамой: в 2008 году тот получил 69 498 516 голосов. У Хиллари Клинтон четыре года назад было 65 853 625 голосов. В 2016 году Клинтон обошла своего соперника Дональда Трампа почти на 3 миллиона избирателей – однако в итоге тот выиграл по результатам голосования выборщиков.

Тем временем Трамп также набрал больше голосов, чем на предыдущих президентских выборах (за него проголосовали почти 67,4 млн избирателей) — это больше, чем было у Обамы в 2008 году и у Клинтон в 2016-м.

Кто выиграл выборы в Америке - Байден-рекордсмен и протесты Трампа

При этом Трамп запросил пересчет голосов в двух штатах – в Висконсине и Неваде. Судя по всему, пересчет он потребует и по Мичигану. Закон позволяет удовлетворить такой запрос – при условии разницы в голосах между кандидатами менее 1%.

Ранее сообщалось, что Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов​. Речь шла о Вирджинии.

Выборы в США: последние новости

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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