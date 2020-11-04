Байден набрал рекордное количество голосов в истории США – Трамп принял меры

Сам Байден уже заявил о своей полной победе на выборах президента США 2020.
Выборы в Америке в 2020 году установили рекорд не только по явке избирателей: Джо Байден – кандидат в президенты от Демократической партии – набрал рекордное количество голосов.
По данным, которые публикует The Guardian, результат Байдена уже превысил 70 миллионов голосов – а этом больше, чем когда-либо набирал любой другой кандидат в истории Штатов.
Неудивительно, что сам Байден уже заявил о своей полной победе на выборах президента США 2020.
Читайте такжеШансы 60 на 40: эксперт спрогнозировал, кто победит на выборах в СШАПредыдущий рекорд был за Бараком Обамой: в 2008 году тот получил 69 498 516 голосов. У Хиллари Клинтон четыре года назад было 65 853 625 голосов. В 2016 году Клинтон обошла своего соперника Дональда Трампа почти на 3 миллиона избирателей – однако в итоге тот выиграл по результатам голосования выборщиков.
Тем временем Трамп также набрал больше голосов, чем на предыдущих президентских выборах (за него проголосовали почти 67,4 млн избирателей) — это больше, чем было у Обамы в 2008 году и у Клинтон в 2016-м.
При этом Трамп запросил пересчет голосов в двух штатах – в Висконсине и Неваде. Судя по всему, пересчет он потребует и по Мичигану. Закон позволяет удовлетворить такой запрос – при условии разницы в голосах между кандидатами менее 1%.
Ранее сообщалось, что Байдену по ошибке посчитали 100 тысяч лишних голосов. Речь шла о Вирджинии.
Выборы в США: последние новости
- Трамп получил преимущество в ряде ключевых штатов, однако расклад может измениться. Во многих штатах еще идет подсчет голосов, а миллионы граждан проголосовали по почте – бюллетени поступают в избирательные участки, что может значительно усилить позиции Байдена.
- Действующий президент Дональд Трамп уже успел объявить о своей победе на выборах и пообещал обратиться в Верховный суд в том случае, если в рамках избирательного процесса будут установлены нарушения.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.