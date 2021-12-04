Байден не признал "красные линии Кремля" и пообещал провести "долгий разговор" с Путиным / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что надеется провести с российским коллегой Владимиром Путиным "долгий разговор". При этом американский лидер отверг "красные линии" Кремля.

Как сообщает CNN, Байден отвечал на вопросы журналистов перед тем, как отправиться в пятницу из Вашингтона в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

"Мы давно знаем о действиях России. Я рассчитываю, что у нас будет долгий разговор с Путиным", - сказал Байден.

Главу Белого дома попросили прокомментировать заявления о том, что Москва считает "красными линиями", в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов.

"Я не признаю ничью "красную линию", - сказал Байден.

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Встреча Байдена и Путина

Окончательная дата переговоров президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина пока еще не определена. Вместе с тем переговоры лидеров двух стран могут состояться уже 7 декабря, сообщило издание Коммерсантъ со ссылкой на осведомленные источники.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что Москва и Вашингтон видят необходимость в проведении встречи президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена в ближайшем будущем. По его словам, пока рано говорить об организации переговоров, однако стороны уже в скором времени должны обсудить такой вопрос.

В Кремле заявили о планах выдвинуть условие по Украине американской стороне на предстоящих переговорах президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на переговорах могут затронуть проблему достижения юридических договоренностей, которые исключали бы вступление Украины в НАТО.

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