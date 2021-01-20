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Байден официально стал новым президентом США

20 января 2021, 18:50

Демократ Джо Байден стал 46-м президентом Соединенных Штатов.

  • Инаугурация Байдена Reuters
  • Инаугурация Байдена Reuters
  • Инаугурация Байдена Reuters
  • Инаугурация Байдена Reuters
  • Инаугурация Байдена Reuters

В среду, 20 января, в Вашингтоне состоялась инаугурация избранного президента США Джо Байдена. В Белом доме он сменил Дональда Трампа и официально стал 46-м президентом США.

Как и большинство его предшественников за последние 200 лет, Джо Байден принес присягу у здания Капитолия (с 1980-х церемония проходит на ступенях возле западного фасада). Трансляция церемонии инаугурации велась в Youtube.

Вместе с ним к присяге была приведена Камала Харрис — первая женщина вице-президент в истории США.

Вопреки традиции Дональд Трамп отказался участвовать в инаугурации своего преемника, поскольку так и не признал поражение на выборах.

Из-за пандемии коронавируса были отменены многие традиционные мероприятия инаугурации президента США: не были ни масштабного военного парада, ни праздничных балов и приемов.

У Байдена попросили людей не приезжать на инаугурацию из-за карантинных ограничений. Те немногие, кто присутствовавал лично, сдали экспресс-тесты на коронавирус, после чего прошли на трибуну для гостей.

Инаугурация Байдена - меры безопасности / Reuters

Отметим, национальный гимн США во время инаугурации Джо Байдена и Камалы Харрис исполнила Леди Гага.

Леди Гага спела гимн США
Леди Гага спела гимн США / Reuters

Безопасность мероприятия обеспечивало около 25 тысяч нацгвардейцев. В США опасаются протестов после того, как 6 января сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, в результате которого погибли пять человек.

Как сообщила команда Байдена, на церемонию инаугурации он надел темно-синий костюм и такого же цвета пальто от Ralph Lauren.

Джилл Байден выбрала светло-синее твидовое пальто и платье, созданные стремительно набирающей популярность дизайнером Александрой О’Нил. Она работает под торговой маркой Markarian в Нью-Йорке.

Бывшие президенты на инаугурации Байдена

На инаугурацию Байдена пришли Бил Клинтон с супругой, Барак Обама с супругой. Также был замечен Джордж Буш младший.

А что Трамп? Он покинул Белый дом

Дональд Трамп вместе с семьей покинул резиденцию президента в Белом доме. Он считался президентом до 12:00 по местному времени.

Отметим, Трамп покинул Белый дом на вертолете. Сначала 45-й президент США направится на военную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд, где состоится церемония его прощания. Оттуда он планирует отправиться в свою частную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Церемония отъезда Трампа сопровождалась традиционным военным салютом из 21 орудия.

новости США Дональд Трамп Джо Байден выборы в США
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