Байден "подносит снаряды" Путину в войне против Украины – эксперт

Владимир Путин и Джо Байден / Reuters

Деятельность президента США Джо Байдена на внешнеполитической арене является разрушительной, заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, Байден "подносит снаряды" Владимиру Путину в войне против Украины.

"Естественно, к подносчику снарядов в войне против Украины невозможно относиться с симпатией. Байден оказывает беспрецедентную помощь Путину, разгромившему политическую оппозицию и гражданское движение. Как можно относиться позитивно к тому, кто так помогает Путину уничтожать ростки свободной России?", - отметил эксперт.

Политолог также критически настроен по отношению к деятельности президента США во внутренней политике.

"Пока я еще почти не говорю о том, что Байден делает внутри США. Если приступить к анализу этой сферы его деятельности, тогда вы поймете, что все то, что вы слышали и читали до этого, – это детский сад по сравнению с предстоящими обсуждениями", - добавил Илларионов.

Встреча Байдена и Путина: