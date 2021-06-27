Байден "подносит снаряды" Путину в войне против Украины – эксперт

Джо Байден оказывает беспрецедентную помощь Владимиру Путину, уверен Андрей Илларионов.
Деятельность президента США Джо Байдена на внешнеполитической арене является разрушительной, заявил экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, Байден "подносит снаряды" Владимиру Путину в войне против Украины.
"Естественно, к подносчику снарядов в войне против Украины невозможно относиться с симпатией. Байден оказывает беспрецедентную помощь Путину, разгромившему политическую оппозицию и гражданское движение. Как можно относиться позитивно к тому, кто так помогает Путину уничтожать ростки свободной России?", - отметил эксперт.
Политолог также критически настроен по отношению к деятельности президента США во внутренней политике.
"Пока я еще почти не говорю о том, что Байден делает внутри США. Если приступить к анализу этой сферы его деятельности, тогда вы поймете, что все то, что вы слышали и читали до этого, – это детский сад по сравнению с предстоящими обсуждениями", - добавил Илларионов.
Встреча Байдена и Путина:
- Саммит США и РФ, в рамках которого прошла встреча президента Штатов Джо Байдена и главы России Владимира Путина, состоялся 16 июня в Женеве. Делегации государств обсудили актуальные проблемы американо-российских отношений.
- В Госдепе по итогам переговоров Байдена и Путина заявили, что хозяин Белого дома сказал главе Кремля о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Также стороны обговорили проблемные аспекты реализации Минских соглашений.
- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отметила, что Вашингтон не планирует отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы в отношении Киева.