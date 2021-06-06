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Байден пообещал "без колебаний" реагировать на разрушительные действия России

6 июня 2021, 07:23
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Соединенные Штаты готовы противостоять вызовам России, в частности ее агрессии в Украине, вместе с Европой.

путин байден
Байден пообещал "без колебаний" реагировать на разрушительные действия России / REUTERS

Во время саммита в Женеве президент США Джо Байден обсудит с главой Кремля Владимиром Путиным агрессию в Украине, а также права и достоинство человека.

В своем заявлении, опубликованном на сайте The Washington Post, Байден подчеркнул, что встреча с Путиным состоится после очных переговоров с "друзьями, партнерами и союзниками, которые смотрят на мир через ту же призму, что и Соединенные Штаты". В частности, президент США посетит саммит "Большой семерки" в Англии и саммит НАТО в Брюсселе.

"Мы едины, чтобы противостоять вызовам России европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине, и нет никаких сомнений в решимости США защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделить от наших интересов", — подчеркнул Байден.

Президент Соединенных Штатов добавил, что "без колебаний отреагирует на будущие пагубные действия" России.

"Когда мы встретимся, я снова подчеркну, что США, Европа и сочувствующие им демократии намерены поддерживать права и достоинство человека", — отметил глава Белого дома.

При этом Байден обратил внимание на то, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой.

"Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений, в которых мы можем работать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями", — пояснил американский лидер.

Читайте такжеПутин и Байден на встрече 16 июня договорятся о трех пунктах – астрологНапомним, саммит США и России состоится 16 июня в Женеве. 2 июня пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявил, что в ходе диалога Путина и Байдена стороны должны обсудить проблемные вопросы в сфере кибербезопасности.

Спикер Белого дома Джен Псаки сказала, что Байден намерен поговорить с Путиным о хакерских атаках. При этом она не исключила применение Штатами новых мер в отношении России из-за кибератаки на компанию JBS.

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что украинский лидер и глава США Джо Байден могут встретиться летом в Европе.

новости США Владимир Путин Джо Байден военная агрессия РФ Встреча Путина и Байдена
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