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"Байден сделал ставку на Украину": эксперт рассказал, на что способны "подарки" от США

23 декабря 2022, 21:11
Сейчас США бояться эскалации войны и реакции России на военную помощь Украине, отметил Виталий Кулик.
Кулик, Patriot
Кулик, Patriot / Википедия, Главред

Технологии, которые США могут предоставить Украине, достаточно широкого спектра, но Вашингтон опасается эскалации войны.

В интервью Главреду директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик отметил, что визит президента Украины в США говорит о многом.

"Я надеюсь, что после встречи с Зеленским, прямого диалога тет-а-тет двух президентов и руководства Украины и США как с институтами глубинного государства, нам удастся сместить акценты и убедить американских партнеров в том, что предоставление нам ракет большой дальности ускорит победу, а не создаст риски, с которыми Америка не сможет справиться", - отметил эксперт.

Сейчас в США считают, что Украина победит, отметил Кулик, поэтому Владимир Зеленский и отправился в Вашингтон.

"Байден сделал ставку на Украину, поэтому визит Зеленского является одним из тех, которые должны иллюстрировать успешность американской внешней политики. В первую очередь - в противостоянии России", - подытожил эксперт.

Что известно о помощи США Украине

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Виталий Кулик
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