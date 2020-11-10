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Байден спрогнозировал "очень мрачную зиму" из-за COVID-19

10 ноября 2020, 10:56

Избранный американский президент выдал крайне пессимистический прогноз по поводу зимы-2021.

Байден
Джо Байден / УНИАН

Избранный президент США Джо Байден предупреждает, что нынешняя зима для Соединенных Штатов будет крайне мрачной ‒ с учетом того, что пандемия китайского коронавируса COVID-19 переходит в самую тяжелую фазу.

Об этом сообщает Голос Америки. Свои прогнозы избранный президент США озвучил после встречи с экспертным советом по вопросам СOVID-19.

"Очень вас прошу, носите маски. Маска может спасти вам жизнь. Нам предстоит очень мрачная зима", — обратился Байден к экспертам.

Избранный президент США объяснил, что он возлагает большие надежды на вакцину против COVID-19. Однако в случае, если новую разработку признают безопасной и эффективной, то она все равно не будет широко доступна американцам в ближайшие месяцы.

По оценкам экспертов, до 200 тысяч человек могут умереть от последствий COVID-19, прежде чем вакцина будет широко представлена на американском рынке.

Согласно последним данным, в США зарегистрировали 10 миллионов случаев заболевания COVID-19. Количество госпитализированных пациентов и летальных случаев на данный момент не идут на спад.

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Выборы президента США - что было ранее:

  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков - 270 - для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
  • В то же время официальные результаты выборов еще не оглашены.

    Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

    3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

    Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

    ​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

    Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

    По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

    После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

    Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

новости США COVID-19 Выборы президента США-2020
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