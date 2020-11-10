Байден спрогнозировал "очень мрачную зиму" из-за COVID-19

Джо Байден / УНИАН

Избранный президент США Джо Байден предупреждает, что нынешняя зима для Соединенных Штатов будет крайне мрачной ‒ с учетом того, что пандемия китайского коронавируса COVID-19 переходит в самую тяжелую фазу.

Об этом сообщает Голос Америки. Свои прогнозы избранный президент США озвучил после встречи с экспертным советом по вопросам СOVID-19.

"Очень вас прошу, носите маски. Маска может спасти вам жизнь. Нам предстоит очень мрачная зима", — обратился Байден к экспертам.

Избранный президент США объяснил, что он возлагает большие надежды на вакцину против COVID-19. Однако в случае, если новую разработку признают безопасной и эффективной, то она все равно не будет широко доступна американцам в ближайшие месяцы.

По оценкам экспертов, до 200 тысяч человек могут умереть от последствий COVID-19, прежде чем вакцина будет широко представлена на американском рынке.

Согласно последним данным, в США зарегистрировали 10 миллионов случаев заболевания COVID-19. Количество госпитализированных пациентов и летальных случаев на данный момент не идут на спад.

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