"В шоке от пыток": протесты в Беларуси впервые поддержал белорусский дипломат

Игорь Лещеня / Скриншот

Массовые акции протеста в Беларуси против президента Александра Лукашенко впервые поддержал белорусский дипломат – посол страны в Словакии Игорь Лещеня.

Дипломат в видео, опубликованном в Telegram-канале Наша Ніва сказал, что солидарен с людьми, которые вышли на улицы городов с мирными шествиями, чтобы их голос услышали

По словам посла, он в шоке от историй о пытках и избиениях белорусов.

"…Как уроженец города Жодино, я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил…", – заявил Лещеня.