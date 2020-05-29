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В США арестован задушивший афроамериканца сотрудник полиции

29 мая 2020, 21:39

На данный момент нет информации о том, какие обвинения выдвинуты полицейскому.

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В США арестовали полицейского, из-за действий которого погиб задержанный / Фото Reuters

Американские полицейские арестовали Дерека Шовена – сотрудника полиции, вследствие чрезмерно жестких действий которого афроамериканец Джордж Флойд умер в больнице города Миннеаполис.

Полицейский Дерек Шовен арестован, однако информации о том, какие ему выдвинуты обвинения, на данный момент нет, сообщает BBC.

Намедни в Миннеаполисе произошла резкая вспышка массовых беспорядков, связанных со смертью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. Один из сотрудников полиции – Дерек Шовен – прижал ему коленом шею. Флойд жаловался, что ему нечем дышать, однако полицейский никак не отреагировал. В результате афроамериканец был госпитализирован и скончался в больнице.

В связи с этим в городе началась серия протестов, которая в ночь на пятницу, 29 мая, переросла в массовые погромы. Протестующие испепелили участок полиции, грабили магазины и поджигали транспортные средства. На улицах города также появились вооруженные гражданские лица, называющие себя волонтерами. Также протесты произошли и в Лос-Анджелесе.

В Миннеаполис уже прибыли более 500 военных Нацгвардии и начали охранять объекты гражданской инфраструктуры.

США происшествия общество полиция
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