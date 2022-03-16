Блинкен подтвердил обязательство привлечь Путина к ответственности за войну в Украине

Блинкен пообщался с Кулебой

Госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 февраля провели по телефону переговоры. Глава Госдепартамента подтвердил обязательство США привлечь Владимира Путина к ответственности за бомбардировки украинских городов.

"Провел сегодня разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", - написал госсекретарь в Twitter.

По его словам, в ходе беседы он подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами украинского народа, и обязательство привлечь Путина к ответственности за его необоснованные бомбардировки Украины.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины уничтожили военного пилота оккупантов РФ подполковника Алексея Хасанова (родом из Брянской области).

Российского оккупанта сбили в небе над Украиной еще 5 марта.