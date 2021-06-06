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"Борьба Украины – это поединок Европы": в ФРГ сделали резкое заявление об оружии для Киева

6 июня 2021, 18:06
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Украинский народ выбрал путь в Европу, в результате чего Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, сказал Роберт Габек.

Германия
В ФРГ подвергли критике правительство Меркель из-за отказа Берлина поставлять оружие Украине / pixabay

Правительство Германии оказывает военную помощь Египту, который разжигает войну в Йемене, тогда как отказывает в предоставлении оружия и гуманитарной поддержке Украине, которая подверглась нападению России и потеряла свои территории. Борьба Украины является противостоянием самой Европы. Об этом заявил сопредседатель партии "Зеленых" ФРГ Роберт Габек.

В интервью Spiegel он подверг критике правительство Германии за отказ предоставлять оружие Украине и поставки вооружений Египту. По его мнению, Берлину не следует гордиться политическим курсом, который сейчас реализует немецкая власть.

"Немецкое правительство поставляет танки, ракетные части и подводные лодки таким странам как Египет, разжигающим гражданскую войну в Йемене, которая является одним из крупнейших гуманитарных катастроф нашего времени. Но Украине, подвергшейся нападению, не поставляют ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения. Я не понимаю, как такой политикой (правительства ФРГ, - ред.) можно еще и хвастаться", - сказал Габек.

Кроме того, немецкий политический деятель после того, как посетил Украины и встретился с президентом Владимиром Зеленским, сказал, что предоставление оборонительного оружия Киеву могло бы стать оправданным шагом. Он отметил, что украинский народ выбрал европейский путь, после чего Россия оккупировала Крым и Донбасс. Борьба украинского государства является также и противостоянием Европы.Читайте такжеУ Зеленского резко призвали Францию и Германию ответить за захват Россией Крыма

"Это стратегический анализ. Ситуация в Украине носит для Европейского Союза, его свободы и безопасности решающее значение. Украина имеет целый ряд внутриполитических проблем, прежде всего коррупцию. Однако население выбрало либеральную демократию. За этот политический курс люди теряли свои жизни на Евромайдане. Россия отреагировала аннексией Крыму и разжиганием войны на Донбассе. Мой визит был призван напомнить, что борьба Украины - это борьба самой Европы", - подчеркнул Роберт Габек.

Вопрос поставок оружия из Германии в Украину

В апреле немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило о том, что Киев обратился к Берлину с просьбой предоставить украинскому государству вооружения для защиты черноморского побережья. В Германии мнения по этому вопросу разделились: глава МИД Хайко Маас выступил против, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава комитета по внешней политике Бундестага Бундестага Норберт Рёттген не исключили такой возможности.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас позже заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе должен быть урегулирован исключительно политическим путем, а поставки оружия не поспособствуют решению проблемы.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг критике позицию официального Берлина по вопросу поставок оборонительного вооружения Киеву и заявил, что украинское государство имеет право на самозащиту.

оружие новости Германии новости Украины
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