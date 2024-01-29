Боррель – о войне в Украине: интенсивность растет, не видим свет в конце туннеля

Евросоюз ввел против России серьезные санкции, однако это не остановило оккупантов от продолжения военной агрессии против Украины, сказал Жозеп Боррель.

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Санкции ЕС против России не позволили выгнать оккупантов из Украины - Боррель / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Санкции Европейского Союза ослабили агрессора Россию, однако не заставили ее вывести свои оккупационные войска из Украины. Интенсивность боевых действий растет, света в конце туннеля пока не видно. Об это заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В ходе своего выступления на транспортном инвестиционном форуме ЕС-Центральная Азия он рассказал о том, что война России против Украины – очевидный сигнал того, насколько критически важна совместная защита основных принципов ООН.

"Суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми. И мы должны избегать возвращения к миру, где "сила имеет право" и где могущественные страны могут менять границы в одностороннем порядке", - сказал Боррель.

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Также дипломат акцентировал внимание на том, что Евросоюз ввел серьезные санкции против России. Ограничения значительно ослабили военную машину оккупантов, однако, несмотря на это, интенсивность боев растет, и света в конце туннеля не видно.

"Но все равно они там, а война продолжается. И, если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Война России против Украины

Глава Кремля Владимир Путин "собрался" воевать еще несколько лет, написали журналисты The Telegraph. По мнению авторов материала, Россия намеревается вести боевые действия против Украины 3-4 года. Оккупантам вряд ли хватит сил для ведения масштабных операций в 2024 году.

Президент Владимир Зеленский сказал, что надо верить в завершение войны в 2024 году. По его словам, Украина сейчас оказалась в сложной ситуации, однако нанести поражение России по-прежнему можно.

И Россия, и Украина все больше истощены, считает адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. Согласно его оценке, в 2024 году стороны могут выйти на переговоры, а Киев пойдет в НАТО.

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