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Бойня на Кавказе: в Баку и Ереване назвали способы остановить войну за Карабах

4 октября 2020, 19:58

В Баку опасаются превращения конфликта в большой региональный пожар.

армения, азербайджан, нагорный карабах
Война за Нагорный Карабах / Скриншот

В Армении и Азербайджане высказывают разные точки зрения по поводу шагов для завершения войны за Нагорный Карабах.

В комментарии РБК об этом рассказали парламентарии из Баку и Еревана.

Взгляд из Еревана

Необходимо, чтобы Азербайджан и Турция прекратили агрессивные действий в отношении населения Нагорного Карабаха, заявила депутат Национального собрания Армении Ануш Беглоян.

Она считает необходимым прекращение агрессивной риторики, вывод иностранных наемников с территории с линии соприкосновения конфликта.

По ее мнению, остановить войну в регионе могут Россия, Франция и США, являющиеся сопредседателями Минской группы ОБСЕ и членами Совбеза ООН. "Мы считаем, что Турция как основной спонсор и вдохновитель бросает вызов мировому сообществу тем, что ставит условие трем из пяти постоянных членов СБ ООН", — пояснила Беглоян.

Как отметил депутат Национального собрания Армении Микаэл Золян, третьи страны, то есть Турция, должны быть исключены из этого процесса.

"Наемники, джихадисты, о которых говорится на уровне лидеров стран, тоже должны быть выведены из зоны конфликта. После этого можно приступать к переговорам", — подчеркнул он.

Взгляд из Баку

В свою очередь депутат Милли Меджлиса Азербайджана Расим Мусабеков считает, что сейчас важно, чтобы вооруженный конфликт не превратился в большой региональный пожар.

"А дальше уже политический переговорный процесс, в рамках которого, если не урегулировать конфликт полностью, но хотя бы выйти на такой уровень урегулирования, при котором возобновление масштабных военных действий будет невозможно или минимально", — считает он.

Он напомнил, что с азербайджанской стороны это безусловное требование выполнение Арменией принципов СБ ОНН, которые были приняты 26-27 лет тому назад, которые требовали вывод армянских сил с оккупированных районов Нагорного Карабаха.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил вероятность привлечения вооруженных сил России на фоне обострения войны за Нагорный Карабах.

Он подчеркнул, что ВС РФ при соответствующих условиях могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении.

  • 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
  • Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах

  • В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
  • Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.
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