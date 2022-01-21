Британия может отправить военных в соседние с Украиной страны НАТО - Times

Великобритания не исключает возможность усиления своего воинского контингента в странах Восточной Европы / Фото Reuters

Великобритания рассматривает возможность отправки дополнительных сотен военнослужащих в соседние с Украиной страны-члены НАТО в качестве "сдерживающего фактора" для России.

Как пишет The Times со ссылкой на источники в британском министерстве обороны, Великобритания не исключает возможность усиления своего воинского контингента в странах Восточной Европы.

Также члены НАТО провели переговоры на высоком уровне о том, следует ли усилить свое присутствие в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Сейчас Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тыс. человек в Эстонии, где у нее 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходная артиллерия, инженерная группа, средства противовоздушной обороны и разведки.

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В Польше также находятся 140 британских военнослужащих в рамках миссии НАТО по усилению передового присутствия.

Как сообщал Главред, президент США Джо Байден не планирует отвечать на возможное дальнейшее вторжение России в Украину отправкой в страну американских военных. Как пишет пишет Associated Press, причина отказа от непосредственного участия в российско-украинской войне проста - у Соединенных Штатов нет никаких договорных обязательств перед Украиной. Читайте такжеВторжением в Украину будет считаться, даже если один военный РФ пересечет границу - БлинкенНапомним, ранее президент США сделал неоднозначное заявление относительно возможного вторжения РФ в Украину.

Джо Байден предположил, что "небольшое вторжение" (minor incursion) вызовет меньшую реакцию, чем полномасштабное вторжение в Украину.

CNN писало со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Киев шокирован таким заявлением. Мол, Байден дал Путину "зеленый свет" для вторжения в Украину.

В Белом доме поспешили объяснить слова Байдена. Президент США якобы имел ввиду разницу между военными, а также невоенными/полувоенными/кибернетическими действиями россиян.

"Если какие-либо военные силы РФ пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением, и на это будет дан быстрый, жесткий и единый ответ со стороны Соединенных Штатов и их союзников", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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