Британский полковник рассказал, как ликвидировать Путина

Мир хочет убить Путина / Reuters

Полковник из Великобритании Ричард Кемп напомнил, что Усама бен Ладен, глава Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади и командующий Иранской республиканской гвардией Касем Сулеймани были убиты, чтобы противостоять угрозам. А так как президент РФ Владимир Путин представляет постоянную и смертельную угрозу, офицер призывает Запад устранить российского диктатора.

Бывший командующий британской армией говорит, что НАТО не должно исключать убийство Путина, пишет The Mirror.

"НАТО должно рассмотреть все варианты, чтобы отстранить его от власти. Это включает в себя его убийство, хотя это вряд ли будет жизнеспособным или желательным", - сказал Кемп.

Он считает, что российскому президенту должны как минимум предъявить обвинения в военных преступлениях.

"Лучше всего было бы, если бы Путина свергли, арестовали и судили либо в России , либо в Международном уголовном суде", - добавил он и отметил, что эти варианты вряд ли когда-либо произойдут.

Поэтому отставной армейский офицер считает, что, хотя убийство может быть неприемлемым для многих людей, оно может быть единственным способом положить конец войне и предотвратить будущие конфликты.

"Если бы дело дошло до убийства, это могло бы быть неприятным для многих, но его жизнь не имеет большей ценности, чем жизни тысяч людей, которых он уже убил на Украине и в других местах и ​​вполне может убить в будущем", - подчеркнул Кемп.

Также, по его словам, во время Второй мировой войны был план по убийству Гитлера.

"Наше правительство спланировало убийство Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны. Если бы он был устранен, а не умиротворен в конце 1930-х годов, мы бы не пострадали от конфликта, в результате которого погибло 70 миллионов человек", - считает офицер.

Читайте такжеСтрашный план кадыровцев: планируют похитить украинских детей"Нашим приоритетом должна быть помощь в его устранении. Если на путинских олигархов будет оказано достаточное давление, это может привести к дворцовому перевороту", - подытожил Кемп.

Напомним, в США заявили, что бомбардировка Яворовского полигона возле Львова может свидетельствовать о разочаровании президента РФ Владимира Путина военным вторжением в Украину.

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