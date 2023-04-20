"Будет межведомственная группа": бывший спичрайтер Путина рассказал, как "уберут" диктатора

Условием смены власти в стране-агрессоре станет военное поражение в войне против Украины, считает Аббас Галлямов.

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Бывший спичрайтер Путина рассказал, как "уберут" диктатора / скриншот YouTube

Сценарий возможного свержения российского диктатора Владимира Путина будет реализован совместными усилиями нескольких людей из разных ведомств, считает российский политолог и политтехнолог, бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов.

В интервью Главреду он пояснил, что это должна быть так называемая межведомственная группа по свержению Путина.

"В нее войдут представители военных, спецслужб, гражданских лиц. Сценарии могут быть самые разные. От решения Путина передать власть преемнику до революции, военного переворота и физической смерти главы Кремля. Ничего исключать нельзя. Россия находится в точке бифуркации – шар может покатиться в любую сторону. Страна в состоянии крайней неустойчивости", - отметил Галлямов.

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Также он подчеркнул, что условием смены власти в стране-агрессоре станет военное поражение в войне против Украины.

Кто такой Аббас Галлямов Аббас Радикович Галлямов – российский политолог, политтехнолог и публицист. В 2008-2010 годах – спичрайтер премьер-министра России Владимира Путина. Позже, в 2010-2014 годах, был заместителем руководителя администрации президента Республики Башкортостан. Кандидат политических наук.

"Реализация сценария в значительной степени зависит от исхода войны. Однако очень многое зависит и от решений Путина. К примеру, если Путин выдвинет преемника, а сам не пойдет на президентские выборы – это одна история, откажется от выдвижения преемника и будет баллотироваться сам – другая. Просто пойдет на выборы или, условно говоря, совместит их с референдумом по изменениям в Конституцию – третья история. Нельзя уверенно прогнозировать, какое решение будет принято", - подытожил Галлямов.

Напомним, политолог Максим Розумный заявил, что война России против Украины закончится после того, как Путина не будет у власти в Кремле. Путин может стремиться к завершению действующей военной кампании, но не всей войны.

Бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес считает, что в России хуже президента, чем Владимир Путин, уже не будет. При этом он допустил сценарий распада РФ и призвал Запад готовиться к ситуации, когда возникнет риск неконтролируемого распространения ядерного оружия.

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