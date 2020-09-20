Бунт против Лукашенко: Тихановская дала неожиданный совет протестующим

Светлана Тихановская / Reuters

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к белорусам в канун новых акций протеста.

В сообщении, опубликованном Telegram-каналом Пул первой, она поддержала протестующих и тех, кто не смог выйти на улицу

"Дорогие мои белорусы! Прямо сейчас тысячи человек вышли смело отстаивать свою волю на улицы своих городов. Я же хочу обратиться к тем, кто не решился это сделать. Я понимаю это. И я верю в каждого белоруса и поддерживаю всех вас. Если вы не можете идти на улицы — вы все равно можете быть полезны. Вы можете придумывать идеи для плакатов, шить флаги, помогать вызволять близких, поддерживать информационно". - подчеркнула она.

Тихановская также заявила о том, что Беларусь уже навсегда изменилась, и каждый сейчас имеет значение: "Даже если вы не вышли на улицу сегодня — вы можете сделать шаг навстречу новой Беларуси завтра. Каждый может совершить поступок, который повлияет на будущее нашей страны. Наша взаимопомощь и есть наша сила".

Напомним, ранее Тихановская прокомментировала задержания во время марша, состоявшегося в Минске в субботу, 19 сентября.

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Она потребовала освободить задержанных женщин и пригрозила сотрудникам силовых ведомств, что белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы.