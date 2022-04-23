Бунта в регионах и распада России не будет, пока армия Украины не разгромит ее войска – Илларионов

Без военного разгрома российских войск со стороны ВСУ нет оснований ожидать распада России – Илларионов / УНИАН

Давление санкциями со стороны Запада и экономическое ослабление РФ вряд ли повлияет на отношения региональных элит с Москвой. На данный момент нет оснований ждать бунта регионов или же их отделения с последующим распадом России. По крайней мере, пока не произошел разгром российских оккупантов армией Украины. Такой точки зрения придерживается старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В чате на Главреде в ответ на вопрос о том, может ли Россию ожидать распад в условиях санкционного давления Запада, экономического ослабления и бунта регионов, он сказал, что оснований для этого нет.

По крайней мере, до тех пор, пока не случился военный разгром российской армии в результате боев с ВСУ.

"Пока не произошел военный разгром российского агрессора в ходе нынешней войны, этого ожидать, с моей точки зрения, нет оснований", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Илларионов о войне России против Украины

Президент Института экономического анализа Андрей Илларионов ранее заявил, что если армии Украины удастся победить войска РФ на поле боя, положение украинского государства на мировой политической арене существенно изменится. Страна получит такое влияние, о котором никто и никогда даже и не мечтал.

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Илларионов полагает, что если рассматривать войну России против Украины на длительном этапе, начиная с попытки оккупации Тузлы в 2003 году и до настоящего времени, можно предположить, что у Киева есть возможность вернуть захваченные Крым и Донбасс.

По мнению Илларионова, война РФ против Украины не закончится в ближайшие недели. Даже если ВСУ удастся отбить вражеские атаки в Харьковской и Запорожской областях, бои не завершатся. Возможно, будет новое наступление со стороны России.

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