'Это все разгонял Кремль': Путин и Кабаева не пара, у них нет общих детей - экс-депутат Госдумы

Кабаева и Путин якобы не имеют общих детей / коллаж фото ua.depositphotos.com и instagram.com/sevakrivoshapova

Бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которой приписывали роман с российским диктатором Владимиром Путным, на самом деле не является его женой или любовницей. Путин и Кабаева не имеют общих детей. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью Дмитрию Гордону.

Он утверждает, что Кабаева просто играла эту роль, а масло в огонь подливал сам Кремль. Пономарев убежден, что Путин и Кабаева якобы просто друзья.

"Она выполняет определенную важную задачу. Они, конечно, с Путиным что называется "хорошие друзья", то есть она играет роль этой ширмы и прикрытия. Но сначала информацию о том, что она его жена, разгонял Кремль. Это я знаю абсолютно точно. Потому что я знаю людей, которые это делали", - сказал Пономарев.

Слухи о романе Кабаевой и Путина впервые распространил издатель газеты "Московский комсомолец" Александр Лебедев еще в 2008 году. После публикации о якобы подготовке к свадьбе "пары" Путин негативно на это отреагировал и уже впоследствии газету закрыли.

"Ему надо было списать инвестиции, которые туда шли. Это был неуспешный медийный проект. И это был очень хороший повод", - сказал Пономарев.

Бизнесмен подтвердил, что у Кабаевой есть дети, но они от другого мужчины. Его фамилию Пономарев отказался называть.

Напомним в конце июня стало известно, что у экс-гимнастки Алины Кабаевой есть два новых роскошных дома в Турции. Два объекта якобы были приобретены через близкого помощника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил источник в оппозиции Кремля – Израильский бизнесмен российского происхождения Леонид Невзлин.

Впоследствии появилась информация о том, что Путин прячет Кабаеву на вилле в Турции. О том, что Кабаева скрывается именно там, на днях рассказал в своем очередном видео на YouTube бывший однокурсник российского президента и советский разведчик Юрий Швец, ссылаясь на информацию от своих источников.

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