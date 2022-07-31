Стало известно, где Путин прячет свою любовницу Кабаеву

Для любовницы российского диктатора приобрели новую дорогую недвижимость.
Российский диктатор Владимир Путин прячет свою любовницу и мать своих детей Алину Кабаеву на вилле в Турции.
Речь идет о вилле, которая была приобретена для Кабаевой недавно в Турции. О том, что любовница Путина скрывается именно там, на днях рассказал в своем очередном видео на YouTube бывший однокурсник российского президента и советский разведчик Юрий Швец, ссылаясь на информацию от своих источников.
Ранее в СМИ активно обсуждали, что Кабаева может скрываться вместе с детьми в Европе.
При этом российскую спортсменку видели на некоторых мероприятиях в Москве и Сочи.
О том, что у любовницы главы страны-агрессора Владимира Путина экс-гимнастки Алины Кабаевой обнаружили два новых роскошных дома в Турции, стало известно в конце июня. Два объекта якобы были приобретены через близкого помощника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил источник в оппозиции Кремля – Израильский бизнесмен российского происхождения Леонид Невзлин.
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