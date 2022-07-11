Цели Путина снова поскромнели, хочет взять один город и "заморозить войну" – российский политолог

Цели Путина снова поскромнели, он уже хочет взять один город и "заморозить войну", считает российский политолог/ Reuters, Facebook Роман Бочкала

У российского диктатора Владимира Путина из-за постоянных неудач на фронте уже не раз менялась цель в войне против Украины. Когда ему не удалось взять Киев и российские войска отступили от украинской столицы, он ставил своей армии за цель захватить Харьков. Сейчас у Путина осталась одна максимальная цель – захватить город Славянск в Донецкой области.

Россияне хотят захватить этот город за несколько недель или месяцев. Такое мнение высказал российский политолог, математик и публицист Андрей Пионтковский, сообщает "24 канал".

После захвата Славянска Путин хочет заморозить боевые действия. А когда война перейдет в стадию "замороженного конфликта", российский диктатор хочет начать двусторонние переговоры РФ и Украины "относительно спорных территорий" – оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Однако президент России до сих пор не понял, что Украина никогда не согласится отдать ей свои земли, говорит Пионтковский.

"У него две надежды. Первая – снова мобилизовать всю западную агентуру и дожать украинскую власть. Вторая – террор против мирного населения. Террором (Путин, – ред.) хочет заставить население просить власть как-то помириться. Однако с этим он совершенно ошибся. Все его преступления лишь увеличивают решимость украинского народа", – добавил российский политолог.

Ранее сообщалось, что на Западе заговорили о преемнике Путина и дали тревожный прогноз. Вероятный преемник президента РФ Владимира Путина будет таким же жестоким, как и нынешний хозяин Кремля, заявил исследователь, автор книги "Московские правила" Кейр Джайлс.

Напомним, по мнению экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, российский диктатор Владимир Путин стремится к переговорам с руководством стран Запада из-за проблем, которые ему приносит война в Украине.

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