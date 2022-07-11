Путин через тайные каналы добивается переговоров с Западом - Климкин

Путин через тайны каналы добивается переговоров с Западом - Климкин / Reuters

Российский диктатор Владимир Путин стремится к переговорам с руководством стран Запада ‒ из-за проблем, которые ему приносит война в Украине. Об этом заявил дипломат и бывший руководитель МИД Украины Павел Климкин в эфире Радио НВ.

"В быстроразвивающемся мире они (русские — Главред) отделены от технологий, от реального экспорта и от многих других вещей, поэтому Путин очень желает и жаждет переговоров. Представители Путина разными полутайными и тайными каналами пытаются выходить на США, на Европу и говорить: Давайте договоримся каким-то образом. Это будет выгодно и для нас, и для вас". Пугают энергетическим, продовольственным кризисом и еще многим", — отметил он.

По мнению Климкина, диктатор Путин будет особенно сильно давить на Запад в плане переговоров осенью, поскольку именно тогда будет для него самый лучший момент (то есть случится всплеск цен на энергоносители и продовольствие).

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Новое заявление Путина о войне в Украине

7 июля российский диктатор Путин на встрече с фракциями Государственной думы заявил, что российская федерация якобы еще "всерьез не начинала" войну против Украины, но "чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться".

В то же время Путин утверждает, что сама Россия вроде бы не отказывается от мирных переговоров с Украиной.

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович иронически прокомментировал слова Владимира Путина.

"Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго. Месяц-полтора и все попытки наступления заглохнут понемногу", - сказал он.

Более того, бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) тоже жестко раскритиковал Путина.

"О как! Не знаю даже - как это комментировать. 8 лет прошло, а "еще не начинали", пятый месяц полноценно воюем - и тоже самое. А если не начинали - то когда начнём-то? Два "этапа" СВО уже позади...", - написал боевик в своем Telegram-канале.

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