Путин через тайные каналы добивается переговоров с Западом - Климкин

По мнению дипломата Павла Климкина, русский диктатор будет крайне и особенно сильно давить на страны Запада в плане переговоров осенью 2022 года.
Российский диктатор Владимир Путин стремится к переговорам с руководством стран Запада ‒ из-за проблем, которые ему приносит война в Украине. Об этом заявил дипломат и бывший руководитель МИД Украины Павел Климкин в эфире Радио НВ.
"В быстроразвивающемся мире они (русские — Главред) отделены от технологий, от реального экспорта и от многих других вещей, поэтому Путин очень желает и жаждет переговоров. Представители Путина разными полутайными и тайными каналами пытаются выходить на США, на Европу и говорить: Давайте договоримся каким-то образом. Это будет выгодно и для нас, и для вас". Пугают энергетическим, продовольственным кризисом и еще многим", — отметил он.
По мнению Климкина, диктатор Путин будет особенно сильно давить на Запад в плане переговоров осенью, поскольку именно тогда будет для него самый лучший момент (то есть случится всплеск цен на энергоносители и продовольствие).
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Новое заявление Путина о войне в Украине
7 июля российский диктатор Путин на встрече с фракциями Государственной думы заявил, что российская федерация якобы еще "всерьез не начинала" войну против Украины, но "чем дальше, тем сложнее с Москвой будет договориться".
В то же время Путин утверждает, что сама Россия вроде бы не отказывается от мирных переговоров с Украиной.
Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович иронически прокомментировал слова Владимира Путина.
"Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго. Месяц-полтора и все попытки наступления заглохнут понемногу", - сказал он.
Более того, бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) тоже жестко раскритиковал Путина.
"О как! Не знаю даже - как это комментировать. 8 лет прошло, а "еще не начинали", пятый месяц полноценно воюем - и тоже самое. А если не начинали - то когда начнём-то? Два "этапа" СВО уже позади...", - написал боевик в своем Telegram-канале.
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