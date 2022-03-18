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"Часть помощи уже в Украине": Маркарова рассказала о большой военной поддержке от США

18 марта 2022, 12:55

Некоторые вещи из американской военной помощи уже пересекли границу с Украиной.

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Маркарова рассказала о большой военной поддержке от США / Министерство финансов Украины

Часть военной помощи, которую Соединенные Штаты Америки предоставили Украине для защиты от России, уже пересекла украинскую границу.

Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Голосу Америки". Она подчеркнула, что это не последняя помощь, которую США предоставят Украине.

"Я не буду раскрывать те вещи, которые не должен знать наш враг. Но когда принимаются определенные решения, и они являются публичными, в этот момент некоторые вещи уже пересекают границу. На самом деле это параллельный процесс. Это не пакет (помощи – ред.), на который только сейчас будут что-то покупать. Это уже всё в работе", – отметила Маркарова.

Ранее в Пентагоне заявили, что украинская армия очень эффективно использует противотанковые комплексы Javelin, которые были предоставлены Соединенными Штатами для защиты от России. Из 112 выстрелов украинские бойцы попали в цель 100 раз.

Также ранее в США сообщали, что не видят признаков того, что Путин готов остановить войну в Украине. Президент России Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков готовности остановить войну в Украине и сесть за стол переговоров. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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