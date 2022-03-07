Чебурнет рядом: власти РФ активно готовятся к отключению от мировой Сети

Россия все сильней отдаляется от цивилизованного мира.
Россия планирует с 11 марта полностью отключиться от мирового Интернета. И уже начала рассылать всем владельцам телекоммуникационных сервисов (порталов, ресурсов, сайтов) соответствующие документы.
Об этом свидетельствуют правительственные телеграммы, "слитые" в каналах, связанных с "Роскомнадзором", пишет NEXTA.
Напомним, на территории России, кроме Facebook и Twitter, заблокировали еще и TikTok. Власти РФ все больше хотят контролировать свободу слова и информационное поле своих граждан.
Также сообщалось, что стриминговый сервис Netflix приостановил работу в России из-за войны в Украине, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Автор: Сергей Коломиец