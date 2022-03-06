Netflix приостановил работу в России

Стриминговый сервис Netflix приостановил работу в России из-за войны в Украине, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Netflix приостановил работу в России в знак протеста против полномасштабного вторжения страны в Украину", - написал Федоров.

Ранее Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных каналов.

Вторжение России в Украину

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал проведение переговоров с Россией в отношении войны в Украине. По его словам, смысл есть в любых переговорах

До того Зеленский призвал Запад по крайней мере предоставить Украине самолеты если они не хотят закрыть небо над Украиной. Ведь если Россия вторгнется в одно государство, она будет воевать со всем Североатлантическим альянсом.

Также сообщалось, что Украину пригласили принять участие в министерской встрече НАТО 4 марта, посвященной угрозам, связанным с российской агрессией. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что будет просить союзников предоставить Украине новые системы противовоздушной обороны, способные отражать ракетные и другие воздушные атаки агрессора.

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