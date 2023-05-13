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"Чего нам бояться?": Зеленский откровенно ответил, причастна ли Украина к атаке на Кремль

Алина Дембицкая
13 мая 2023, 23:39 обновлено 13 мая, 23:39
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Президент подчеркнул, что Кремль атаковал не украинский дрон, поскольку Киев точно понимает, что происходило.
'Чего нам бояться?': Зеленский откровенно ответил, причастна ли Украина к атаке на Кремль
Зеленский ответил, причастна ли Украина к атаке на Кремль / Коллаж: Главред, фото: скриншот из соцсетей, Instagram В. Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия сама атаковала московский Кремль, чтобы оправдать свои действия в Украине для общества.

Как отметил Зеленский в интервью итальянским СМИ, Кремль атаковал не украинский дрон, поскольку Киев точно понимает, что происходило.

"Мы не запускали никаких дронов ему по Кремлю. Ему хочется это показать. Мы должны понять, что оправданий своих действий, даже для его общества, у него становится все меньше и меньше. Мотивационных шагов для радикальной части общества – все меньше и меньше. Ему нужно было нанести удар по нам и он нанес, и не один. Это очень важный момент", - заявил он.

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Глава государства добавил, что российскому диктатору Владимиру Путину всегда нужен "фундамент", поэтому он или его окружение придумают какие-то вещи.

"Я скажу вам откровенно, если бы мы имели к этому отношение, то мы бы сказали. Чего нам бояться? Он ежедневно нас бомбит. Но наша позиция – мы не стреляем по гражданским и по РФ", - подчеркнул президент.

Удар беспилотника по Кремлю

В Кремле 3 мая сделали заявление, в котором обвинили Украину в якобы "попытке нанести удар" по резиденции главы страны-агрессора России Владимира Путина.

"Сегодня ночью киевским режимом была осуществлена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль", - указали в сообщении.

В Сети опубликовали видео, как неизвестный беспилотник наносит удар по крыше Кремля, после чего происходит возгорание. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сообщил, что Путина во время атаки не было – он работал в своей резиденции в Ново-Огарево.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не совершала никаких "атак" на Кремль и на российского диктатора Владимира Путина. Зеленский подчеркнул, что Украина защищает свою территорию, свои села и города. При этом нашему государству не хватает оружия даже для этих нужд.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль указывает на то, что Москва готовит теракт. По его словам, Украине нет никакого смысла атаковать Кремль. Также он добавил, что клан Путина потерял силовой контроль над страной и инцидент может сигнализировать, в том числе, и о подпольной работе местных сил сопротивления.

Смотрите видео - советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения Москвы в адрес Киева из-за ночных ударов дронов по Кремлю:

После атаки беспилотников на Киев российские СМИ заявили, что якобы по Киеву Россия может нанести ядерный удар. "На авиабазы в Энгельсе и Шайковке отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М, в ночь могут быть нанесены ракетные удары по целому ряду административных зданий в Киеве. Источник допустил, что впервые может быть применено ядерное оружие, как минимум два "изделия" уже находятся непосредственно на одном из указанных аэродромов", - пишет Гулагу.нет.

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