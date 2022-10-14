Красный Крест оправдывается, что его не пустили к пленным в Еленовке

В Красном Кресте ответили на требование Украины направить миссию в Еленовку / https://ua.depositphotos.com/ УНИАН

Международный комитет Красного Креста ответил на требование Украины срочно направить миссию в оккупированную Еленовку Донецкой области, чтобы проверить условия содержания россиянами украинских пленных. Об этом говорится в заявлении организации.

В комитете заявили, что разделяют разочарование Украины и требуют немедленного и беспрепятственного доступа ко всем военнопленным.

"Мы работаем с февраля, чтобы получить возможность проверить условия содержания и обращение с военнопленными и информировать их семьи. Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи, которых мы не смогли увидеть", - говорится в сообщении.

В заявлении Красного Креста утверждается, что они готовы посетить колонию в Еленовке, однако, кроме предоставления доступа на уровне правительства, это требует практических договоренностей, которые должны быть реализованы на местах.

"Мы не можем силой проникнуть в место содержания под стражей или интернирования, куда нас не пустили", - оправдываются в организации.

Красный Крест также напомнил, что все страны взяли обязательства по уважению Женевских конвенций, поэтому предоставление доступа к пленным является юридической обязанностью для них.

"Наша миссия может быть достигнута лишь скоординированными усилиями со сторонами конфликта. И мы просим их и международное сообщество поддержать роль, которая нам отведена", - подытожили в комитете.

Теракт в Еленовке

Напомним, в ночь на 29 июля российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке на Донетчине, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту содержания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

Недавно глава Офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил четкую позицию Украины к Красному Кресту относительно теракта в Еленовке. Руководитель ОП потребовал за три дня направить миссию в колонию в Еленовке Донецкой области, где содержатся украинские военнопленные.

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