Отбирают у местных велосипеды и молят о помощи у Красного Креста: оккупантам "надоело" на Харьковщине

Оккупанты тбирают у местных велосипеды и молят о помощи у Красного Креста / соцсети

Из-за контрнаступления ВСУ на Харьковщине сразу на нескольких направлениях оккупанты ищут способы бежать из районов возможного окружения и из зоны боевых действий в целом.

Они пытаются бежать с области на велосипедах и мотороллерах, а также обращаются в Международный комитет Красного Креста с требованием вывести их из Украины, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Украинские разведчики утверждают, что после начала контрнаступления Сил обороны Украины сразу на нескольких направлениях оккупационные войска ищут способы безопасного выхода из зоны боевых действий и возможных оцеплений.

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"Рашисты из 202-го отдельного мотострелкового полка, которые находятся в Харьковской области, отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Сейчас звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины", – отметили в ГУР.

По данным разведки, россияне пытаются сбежать всеми возможными способами.

"Жалуются на мощное наступление ВС Украины, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за отсутствующей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Многие военные идет пешком", – констатируют в ГУР.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Армия Украины перешла в контрнаступление в Харьковской области. Украинские войска продвинулись в районе Балаклеи и освободили два села – Байрак и Новую Гусаровку. Над ними установили флаг Украины.

Российский пропагандист Юрий Котенок заявлял, что войска РФ в Балаклее находятся в окружении ВСУ.

Трасса на Купянск под огневым контролем украинских войск. Для оккупантов сложилась тяжелая ситуация.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов 8 сентября заявил, что силы обороны Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

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