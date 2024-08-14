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Чрезвычайная ситуация в области защиты здоровья: в ВООЗ сообщили о вирусе

Степан Гафтко
14 августа 2024, 23:37
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Всемирная организация здравоохранения вновь объявила оспу обезьян очень опасным вирусом, который распространяется в африканских странах.
Чрезвычайная ситуация в области защиты здоровья: в ВООЗ сообщили о вирусе
В ВОЗ анонсировали новый вирус / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Второй раз за последние два года ВОЗ объявляет оспу обезьян глобальной угрозой для здоровья, она распространяется на данный момент в африканских странах, есть опасность переброски вируса в Европу. Об этом 14 августа заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ВВС .

"Это то, что должно волновать всех нас", - сказал он.

В ведомстве также отметили, что возбудитель оспы передается тогда, когда человек тесно контактирует с инфицированным. Обычно эта болезнь протекает достаточно легко и человек выздоравливает от нее в течение нескольких дней, но в более агрессивной форме у больного возникают на теле гнойные поражения, а само заболевание впоследствии приводит к летальному исходу.

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Вспышка признана "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение" (PHEIC) - это самый высокий уровень тревоги.

Такие заявления врачей приводят к тому, что в обществе люди становятся более осторожными, а ученые быстрее ищут лекарства и варианты лечения опасных заболеваний.

"Совершенно очевидно, что, чтобы остановить вспышку и спасти жизни людей, необходимы меры реагирования, скоординированные на международном уровне", - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

За объявлением ЧС в сфере общественного здоровья может последовать "принятие экстренных мер реагирования в странах по всему миру". Крайнюю озабоченность ВОЗ вызвал новый штамм оспы, возникший в прошлом году и получивший название Clade 1b.

Что такое ВОЗ

ВОЗ - специализированное учреждение Организации объединенных наций, которое занимается проблемами здравоохранения в мировом масштабе. Штаб-квартира расположена в Женеве (Швейцария).

В состав ВОЗ на 2020 год входит 194 страны. Организация имеет шесть полуавтономных офисов и 150 обычных офисов по всему миру. Все страны-участницы организации платят ежегодные взносы в ВОЗ, на которые организация осуществляет деятельность.

Эпидемии и болезни в мире - последние новости

Напомним, в России уровень смертности от употребления наркотиков в прошлом году вырос на 60%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Так, в 2020 году этот показатель составил 7316 человек, в 2019 году - 4569, тогда как в 2016 - 2018 годах - от 4,4 до 4,8 тысячи человек.

Также ранее стало известно, что несмотря на то, что пандемия коронавируса в мире значительно снизилась, врачи рекомендуют проводить прививки и в дальнейшем, ведь вирус может вернуться.

Ранее сообщалось, что в 2022 году пандемия коронавируса в Украине в большинстве областей преодолела красную линию.

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