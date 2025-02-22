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Что должен сделать Трамп, чтобы получить "больший кусок пирога" в Украине

Анна Ярославская
22 февраля 2025, 02:22
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Хорошо бы Трампу заиметь и отель в Ялте, намекнул Тарас Загородний.
Тарас Загородний, Трамп, редкоземельные металлы
Тарас Загородний сказал, как Киеву заключить выгодную сделку с Трампом / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главные тезисы:

  • США хотели бы по-простому решить вопрос с добычей полезных ископаемых в Украине
  • Киеву есть, на чем "играть"

Киев и Вашингтон готовят соглашение о добыче редкоземельных металлов. Политический эксперт Тарас Загородний спрогнозировал, что могла бы Украина выторговать у США за эти полезные ископаемые.

Отвечая соответсвующий вопрос журналиста Главреда, Загородний сказал: "Обязательства по постройке перерабатывающей промышленности, раздел прибыли, а также контингент США на территории Украины, хотя бы 5 тысяч человек".

Также в интервью описал, что, по его мнению дальше должна делать Украина.

"А дальше сказать: "Дональд Фредович, а наши с вами не только редкоземельные металлы, но и газ захватили россияне". Доказано, что в Украине есть огромные запасы газа. Зеленский уже говорил, что на шельфе Черного моря есть газ и нефть. Также хорошо бы Трампу заиметь и отельчик в Ялте. На этом тоже нужно играть", - считает он.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Полезные ископаемые Украины / Инфографика: Главред

Аналитик добавил, что американцы хотели бы по-простому решить вопрос: отдайте нам полезные ископаемые и без каких-либо обязательств, но Зеленский сказал "нет".

"Больший кусок пирога получит тот, кто больший патриот Украины", - резюмировал Загордний.

Смотрите видео - Тарас Загородний рассказал о плане Б Трампа по Украине:

Соглашение о редкоземельных ресурсах между США и Украиной

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене отказался подписать документ о минеральных ресурсах Украины. По данным The Washington Post, Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской Конституции.

По данным NBC, Министр финансов США Скотт Бессент, который приехал в Киев, предложил подписать соглашение, по которому США получили бы доступ к украинским полезным ископаемым. Бессент дал Зеленскому лишь час для размышлений, угрожая в случае отказа отменой важных встреч с важными для Украины высокопоставленными чиновниками США.

По данным Axios, администрация президента США предоставила Украине "улучшенный" проект соглашения о добыче полезных ископаемых между странами. Есть большая вероятность, что документ будет подписан.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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