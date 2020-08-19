ЦИК Беларуси назвала сроки инаугурации Лукашенко / Reuters

В ЦИК Беларуси назвали сроки инаугурации президента Александра Лукашенко.

Как сообщили в ведомстве, инаугурация состоится в течение двух месяцев, пишет ТАСС.

"Инаугурация пройдет не позже чем через два месяца", - сообщили в ЦИК, но добавили, что обычно она проводится в течение месяца после объявления результатов выборов.

Точную дату будут определять организаторы инаугурации, уточнили в комиссии.

Напомним, по данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, Светалан Тихановская - 10,09%, Андрей Дмитриев - 1,21%, Анна Канопацкая - 1,68%, Сергей Черечень - 1,15%, против всех - 4,6%.

Как ранее сообщалось, Европейский союз должен уже в скором времени ударить санкциями по чиновникам режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Ранее в Евросоюзе заявили, что Брюссель не признает результатов президентских выборов в Беларуси и готовит пакет санкций против всех лиц, которые причастны к фальсификациям избирательного процесса и насилию против людей.