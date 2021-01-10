Спасатели зафиксировали сигнал в зоне поисков индонезийского Boeing

На месте авиакатастрофы спасатели обнаружили части человеческого тела и фрагменты самолета.
В воскресенье, 10 января, Индонезия зафиксировала сигналы, которые могли исходить от бортового регистратора самолета Boeing 737−500 компании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение вскоре после вылета из столицы Джакарты. В районе крушения развернута полномасштабная поисковая операция. Место падения определили по огромному масляному пятну. Часть останков тел уже собрана и отправлена на генетическую экспертизу.
"Мы обнаружили сигналы в двух точках. Это может быть черный ящик", - сказал журналистам Багус Пурухито, руководитель поисково-спасательного агентства Индонезии, сообщает Reuters.
В то же время официальный представитель ВМС Индонезии Вахюдин Ариф уточнил, что спасатели обнаружили предполагаемые фрагменты фюзеляжа самолета длиной около одного метра (три фута), часть шины и части человеческого тела.
Сообщается, что части тела были доставлены в полицейский госпиталь для опознания.
На борту рейса SJ 182 находились 12 членов экипажа и 50 пассажиров, все индонезийцы, включая семерых детей и трех младенцев.
"Я надеюсь, что мы скоро найдем (самолет)", - заявил на брифинге помощник начальника штаба ВВС Индонезии Анри Альфианди.
Отметим, в субботу, 9 января, Боинг 737-500 с 62 пассажирами и экипажем направлялся в Понтианак в Западном Калимантане и исчез с экранов радаров через четыре минуты после взлета.
Эта авиакатастрофа является первым крупным авиационным происшествием в Индонезии после крушения самолета Lion Air Boeing 737 Max в 2018 году, в результате которого погибли все 189 пассажиров и члены экипажа. Этот самолет также погрузился в Яванское море вскоре после взлета из международного аэропорта Сукарно-Хатта.
Катастрофа Boeing 737−500 в Индонезии – о чем сообщалось ранее:
- Пассажирский авиалайнер Boeing 737−500 потерпел крушение 9 января около острова Лаки. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты.
- По информации местных СМИ, обломки самолета упали в море недалеко от острова Ланканг. До этого рыбаки услышали два сильных взрыва. Рыбакам и спасателям удалось обнаружить в воде обломки самолета, куски волос, одежды, кабелей и мяса.
- В Сеть попал предположительный список пассажиров самолета. Украинцев среди них не было.