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Спасатели зафиксировали сигнал в зоне поисков индонезийского Boeing

10 января 2021, 09:41

На месте авиакатастрофы спасатели обнаружили части человеческого тела и фрагменты самолета.

крушение Боинга в Индонезии
Cпасатели обнаружили фрагменты самолета / Reuters

В воскресенье, 10 января, Индонезия зафиксировала сигналы, которые могли исходить от бортового регистратора самолета Boeing 737−500 компании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение вскоре после вылета из столицы Джакарты. В районе крушения развернута полномасштабная поисковая операция. Место падения определили по огромному масляному пятну. Часть останков тел уже собрана и отправлена на генетическую экспертизу.

"Мы обнаружили сигналы в двух точках. Это может быть черный ящик", - сказал журналистам Багус Пурухито, руководитель поисково-спасательного агентства Индонезии, сообщает Reuters.

В то же время официальный представитель ВМС Индонезии Вахюдин Ариф уточнил, что спасатели обнаружили предполагаемые фрагменты фюзеляжа самолета длиной около одного метра (три фута), часть шины и части человеческого тела.

Сообщается, что части тела были доставлены в полицейский госпиталь для опознания.

На борту рейса SJ 182 находились 12 членов экипажа и 50 пассажиров, все индонезийцы, включая семерых детей и трех младенцев.

"Я надеюсь, что мы скоро найдем (самолет)", - заявил на брифинге помощник начальника штаба ВВС Индонезии Анри Альфианди.

Отметим, в субботу, 9 января, Боинг 737-500 с 62 пассажирами и экипажем направлялся в Понтианак в Западном Калимантане и исчез с экранов радаров через четыре минуты после взлета.

Эта авиакатастрофа является первым крупным авиационным происшествием в Индонезии после крушения самолета Lion Air Boeing 737 Max в 2018 году, в результате которого погибли все 189 пассажиров и члены экипажа. Этот самолет также погрузился в Яванское море вскоре после взлета из международного аэропорта Сукарно-Хатта.

Катастрофа Boeing 737−500 в Индонезии – о чем сообщалось ранее:

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