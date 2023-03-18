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Депутат Госдумы призвал напасть на Турцию и "отжать Константинополь"

18 марта 2023, 11:50
По мнению Семёна Багдасарова, Турция сейчас "находится в тяжелом положении", и страна-агрессор Россия должна "воспользоваться ситуацией".
Семён Багдасаров, флаг Турции
Семён Багдасаров предложил напасть на Турцию / Фото pixabay.com, скриншот

Депутат Госдумы РФ Семён Багдасаров разразился угрозами в адрес Турции в эфире пропагандистского российского телеканала. Он призвал напасть на Турцию и "отжать" у неё Константинополь (Стамбул).

По его словам, Турция сейчас "находится в тяжелом положении".

"Давайте воспользуемся ситуацией - изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние в Украине, выгоним с Южного Кавказа и подымем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам - Константинополь", - заявил Багдасаров.

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Далее он зашелся в истерике: "Над храмом святой Софии воздвигнем крест… и музыку, молитву на арамейском языке, можно на русском".

"Слава богу - кризис. Кризис должен завершиться крахом и присоединением наших территорий", - добавил Багдасаров.

Семён Багдасаров
Семён Багдасаров / скриншот

Справка. Константинополь — название Стамбула до 28 марта 1930 года, неофициальное название столицы Римской империи, Восточно-Римской (Византийской) империи, Латинской империи и Османской империи, пишет Википедия.

Город был официально переименован в Стамбул в 1930 году в ходе реформ Ататюрка.

Собор Святой Софии Премудрости Божией — бывший патриарший православный собор, находящийся в историческом центре современного Стамбула. Всемирно известный памятник византийского зодчества, символ "золотого века" Византии. Официальное название на сегодня — Большая мечеть Айя-София.

Как сообщал Главред, российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Третья мировая война уже началась. По ее мнению, "они" (вероятно, США и страны Запада) не остановятся, пока якобы не уничтожат Россию.

Ранее Симоньян заявила, что РФ "победила" Украину в первые дни полномасштабного вторжения, а потом началась война с НАТО. В ее воображении оккупанты "победят весь западный мир" в боях за Бахмут и Угледар.

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