Дети Блинкена пришли на Хэллоуин в Белый дом в костюме Зеленского и цветах Украины

Глава Белого дома был в костюме самого себя, а его супруга Джилл - в костюме кошки. Они раздавали детям сладости.

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Сын Блинкена пришел на Хэллоуин в костюме Зеленского, а дочь - в цветах украинского флага / Коллаж: Главред, фото: скриншот, president.gov.ua ​

В США состоялось ежегодное празднование Хэллоуина, который отмечают вечером 30 октября, в канун дня Всех Святых. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден поздравили детей на веранде Белого дома во время мероприятия "Кошелек или жизнь".

Глава Белого дома вместо маскарадного костюма надел классическое пальто и бейсболку. Пользователи соцсетей допустили, что президент США был в "костюме самого себя".

Джилл Байден выбрала костюм кошки, который состоял из накладных ушей, пушистых накладок и нарисованных на лице усов.

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Дети в костюмах подходили к президенту, и Байден раздавал им сладости в маленьких коробочках с президентской печатью. Первая леди раздавала книги. Военный оркестр играл инструментальную версию Thriller Майкла Джексона и других песен.

Особенно в этом году запомнились костюмы детей госсекретаря США Энтони Блинкена. Своего сына он одел в костюм украинского президента Владимира Зеленского, а его дочь пришла на празднование в цветах украинского флага.

Дети Блинкена идут за сладостями к Байдену / скриншот

Смотрите видео - В Белом доме устроили вечер для детей по случаю Хэллоуина:

Отметим, Хэллоуин в США является одним из самых популярных праздников. Его празднуют в ночь на 1 ноября. Ежегодно в Белом доме проходит вечеринка по этому случаю.

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