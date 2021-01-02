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Дипломат ООН совершила самоубийство в квартире на Манхэттене в Нью-Йорке

2 января 2021, 10:38
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В доме, расположенном в пешей расстоянии от штаб-квартиры ООН, дипломат проживала сама уже два года.

Полиция, США
Полиция нашла рецептурные антидепрессанты в квартире погибшей / Reuters

Дипломат одного из постоянных представительств при ООН в Нью-Йорке покончила жизнь самоубийством в квартире на Манхэттене.

"После полудня 38-летняя женщина была найдена с ремнем на шее в спальне её квартиры", - сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел накануне Нового года.

"Полиция нашла рецептурные антидепрессанты и две бутылочки снотворного мелатонина — одна пустую, и одну почти пустую. Признаков преступления обнаружено не было", - уточнили в издании.

В доме, расположенном в пешей расстоянии от штаб-квартиры ООН, дипломат проживала сама уже два года.

По словам охранника жилого здания, она была очень спокойной и приятной личностью.

Получить официальный комментарий Постоянного представительства, в котором работала погибшая, пока не удалось.

О каких самоубийствах сообщалось ранее:

новости США ООН суицид
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