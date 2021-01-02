Дипломат ООН совершила самоубийство в квартире на Манхэттене в Нью-Йорке

В доме, расположенном в пешей расстоянии от штаб-квартиры ООН, дипломат проживала сама уже два года.
Дипломат одного из постоянных представительств при ООН в Нью-Йорке покончила жизнь самоубийством в квартире на Манхэттене.
"После полудня 38-летняя женщина была найдена с ремнем на шее в спальне её квартиры", - сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Отмечается, что инцидент произошел накануне Нового года.
"Полиция нашла рецептурные антидепрессанты и две бутылочки снотворного мелатонина — одна пустую, и одну почти пустую. Признаков преступления обнаружено не было", - уточнили в издании.
В доме, расположенном в пешей расстоянии от штаб-квартиры ООН, дипломат проживала сама уже два года.
По словам охранника жилого здания, она была очень спокойной и приятной личностью.
Получить официальный комментарий Постоянного представительства, в котором работала погибшая, пока не удалось.
О каких самоубийствах сообщалось ранее:
- 30 ноября в Сети появилась информация о том, что в России прямо на территории Кремля произошло самоубийство. Работник 5 отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров застрелился во время службы. Его подразделение отвечало за личную охрану президента РФ Владимира Путина.
- 18 июля 20-летняя чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская выбросилась из окна шестого этажа и погибла.