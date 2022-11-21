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"Для Путина это кранты": Соскин рассказал, как Китай одним решением может поставить РФ на колени

21 ноября 2022, 10:42

Китай дал понять, что будет любить Путина на расстоянии, считает политолог Олег Соскин.

Путин, Китай
Соскин рассказал, как Китай одним решением может поставить Россию на колени / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Встреча президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина может разрушить планы Владимира Путина относительно войны в Украине.

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в интервью Главреду рассказал, что оружия от Китая РФ не получит, не получит чипов и всех необходимых запчастей для ракет, танков и прочей военной техники.

"Ничего не получит. Китай дал понять, что будет любить Путина на расстоянии", - пояснил эксперт.

Также Соскин отметил важность резолюции Большой двадцатки.

"Если Китай открыто осудит агрессию России, для Путина это полные кранты, ему надо будет бежать из Украины. Это будет значить, что единственный стратегический союзник – Китай – от РФ отвернулся. Пока Китай на ее стороне, и об этом говорит голосование в ООН, где Китай, Индия и ряд других стран не поддержали резолюцию о начале конфискации денежных активов РФ и ее миллиардеров в пользу Украины", - заявил эксперт.

По словам политолога, Китай поддерживает РФ, потому что ее разрушение – это гибель для коммунистического режима Китая. Тогда Китай станет следующим после России.

"Гибель РФ станет и гибелью диктаторского режима и в Венесуэле, и на Кубе, и в Никарагуа, и в Эритрее, в Южном Судане, и в Северной Корее. Но главный удар будет по китайским коммунистам", - подытожил Соскин.

Ранее Илия Куса отмечал, что Китай не заинтересован в победе ни одной из сторон в войне России против Украины. Ведь в любом случае это будет ему не выгодно. Поэтому в Пекине надеются, что война перейдет в "замороженный конфликт" или закончится ничьей.

Напомним, глава правительства КНР Ли Кэцян назвал безответственными угрозы применения ядерного оружия и тем самым дал понять, что Пекин недоволен подобной риторикой со стороны своего партнера России. При этом Кэцян подробно высказался о политике Китая в отношении Украины, а в своей речи также сделал четкий акцент на суверенитете.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Си Цзиньпин Владимир Путин
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