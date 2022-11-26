'Должны замерзнуть и сгнить': вице-спикер Госдумы открыто призвал к геноциду украинцев

Борис Чернышов призвал к геноциду украинцев / Instagram/b_chernyshov, Минобороны РФ

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов открыто призвал к геноциду украинцев.

Свои призывы он высказал в эфире пропагандистского ТВ РФ. Соответствующее видео уже опубликовано в Сети.

По словам официального лица Госдумы РФ, украинцы должны "замерзнуть и сгнить".

При этом он также назвал массированные ракетные удары по энергетике Украины "проявлением святой ненависти".

Украинцам Чернышов пожелал "замерзнуть и сгнить".

/ Скриншот

Напомним, Владимир Путин 27 октября выступил с речью на заседании пропагандистского дискуссионного клуба Валдай. Он разразился обвинениями в адрес Запада, "объяснил", мол, почему напал на Украину, говорил о якобы "госпереворот" и многополярный мир, где, мол, нет места гегемонии Запада.

Он также заявил, что якобы не хочет наносить ядерный удар по Украине. Потому что в этом нет политического или военного смысла.

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