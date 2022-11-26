'Должны замерзнуть и сгнить': вице-спикер Госдумы открыто призвал к геноциду украинцев

Борис Чернышов назвал массированные ракетные удары по энергетике Украины "проявлением святой ненависти".
Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов открыто призвал к геноциду украинцев.
Свои призывы он высказал в эфире пропагандистского ТВ РФ. Соответствующее видео уже опубликовано в Сети.
По словам официального лица Госдумы РФ, украинцы должны "замерзнуть и сгнить".
При этом он также назвал массированные ракетные удары по энергетике Украины "проявлением святой ненависти".
Украинцам Чернышов пожелал "замерзнуть и сгнить".
Напомним, Владимир Путин 27 октября выступил с речью на заседании пропагандистского дискуссионного клуба Валдай. Он разразился обвинениями в адрес Запада, "объяснил", мол, почему напал на Украину, говорил о якобы "госпереворот" и многополярный мир, где, мол, нет места гегемонии Запада.
Он также заявил, что якобы не хочет наносить ядерный удар по Украине. Потому что в этом нет политического или военного смысла.
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