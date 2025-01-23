Дуда о мирных переговорах с РФ: "Я не хочу умолять Путина"

Польский лидер считает, что страны Запада должны применить такие меры, чтобы президент РФ сам захотел мира.

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Анджей Дуда озсвучил свое мнение о мирных переговорах с РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Главные тезисы:

Путин должен умолять о мире

Война в Украине требует глобального решения

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Запад должен применить все методы, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина умолять о мирных переговорах.

Польский лидер отметил, что не желает "молить Путина, чтобы он сел за стол переговоров". По его словам, если посмотреть на российскую агрессию в Украине, на слова кремлевских элит, на российскую пропаганду, то становится очевидно, как остановить имперские амбиции РФ.

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"Если мы зададим вопрос, каким образом стимулировать Путина, чтобы он сел за стол переговоров о мире, то ответ должен быть таким. Мы должны такие меры применить, чтобы заставить Путина, чтобы он умолял мира и умолял мирных переговоров", - сказал Дуда во время Украинского завтрака в Давосе.

Президент Польши также поддержал слова генерального секретаря НАТО Марко Рютте о том, что полномасштабная война в Украине является не местным, а глобальным конфликтом, который, соответственно, требует глобального решения.

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала диалога со страной-агрессором Россией относительно мирных переговоров и завершения войны. Он также сказал, что готов говорить о мире лично с хозяином Кремля.

Ранее президент заявил, что Украина стремится использовать дипломатические средства, чтобы завершить войну, однако важно, какой именно будет эта дипломатия.

Как сообщал Главред, Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио сразу после утверждения в должности заявил, что достижение мира в Украине является приоритетом для администрации Трампа. Однако этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок со стороны Киева и Москвы. При этом Рубио не стал прогнозировать временные рамки, когда война РФ против Украины может закончиться.

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