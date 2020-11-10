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Двойной удар по Украине: эксперт объяснил, чем опасна победа Байдена

10 ноября 2020, 18:55

Политолог рассказал, как при Байдене изменится политика США в отношении Украины.

Политолог считает, что приход Байдена чреват новой войной в Украине / Reuters

Политолог Кость Бондаренко считает, что Украине не стоит сильно радоваться победе Джо Байдена на президентских выборах и надеяться получить какие-то блага от Соединенных Штатов.​

"К власти в США приходят демократы – это наиболее агрессивная часть американского политикума: главные войны, в которых принимали участие американцы в течение последних лет, развязывали именно демократы. И именно представители Демпартии США исповедуют экспансионизм во внешней политике. Поэтому у Украины нет оснований радоваться по поводу победы Байдена и надеяться получить какие-то блага от США", - рассказал в комментарии Главреду глава фонда Украинская политика Кость Бондаренко.

Эксперт также рассказал, как будет определятся политика нового президента США по отношению к Украине.

"В большей степени американская политика в отношении Украины будет определяться тем, какими будут отношения между США и Россией. Когда эти отношения ухудшатся, Украина превратится снова в полигон противостояния между РФ и Соединенными Штатами, как это было в 2014 году. Недаром в 2014-м шутили, что "США и Россия готовы воевать до последнего украинца". И теперь, при президенте Байдене, эта шутка снова может стать актуальной. Украина интересует Соединенные Штаты исключительно как инструмент сдерживания России, не более. А это значит одно: очень боюсь, что для нас приход Байдена к власти – это война.", - отмечает политолог.

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Бондаренко отмечает, если бы на посту президента остался Трамп, это тоже ничего хорошего Украине не сулило бы.

"В принципе, в политике США в отношении нашей страны происходит колебание между двумя концепциями – "Украина как разменная карта" и "Украина как военный полигон". Не думаю, что после победы Байдена существенно усилятся позиции Порошенко в Украине. Так думает разве что сам Порошенко. Поскольку Байден приходит с командой, которая еще более "левая" и циничная, чем во времена Обамы. Реальную политику будут делать совсем другие люди, с которыми у Порошенко вряд ли хорошие отношения, в частности, с той же Камалой Харрис", - отмечает политолог.

Политолог также назвал, при каком условии планы Байдена будут нарушены.

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"У Байдена может быть огромное количество сантиментов по отношению к Украине, но, если госсекретарь США и еще несколько влиятельных лиц скажут, что в интересах США действовать иначе, все планы Байдена будут "умноженные на ноль". Команда демократов будет управлять государством, а не одно лицо", - резюмировал политолог.

Выборы президента США - о чем ранее сообщал Главред:

  • Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
  • Сообщения о фальсификациях на президентских выборах в США ослабят авторитет Джо Байдена как президента, заявил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.
  • Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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