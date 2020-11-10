Двойной удар по Украине: эксперт объяснил, чем опасна победа Байдена

Политолог считает, что приход Байдена чреват новой войной в Украине / Reuters

Политолог Кость Бондаренко считает, что Украине не стоит сильно радоваться победе Джо Байдена на президентских выборах и надеяться получить какие-то блага от Соединенных Штатов.​

"К власти в США приходят демократы – это наиболее агрессивная часть американского политикума: главные войны, в которых принимали участие американцы в течение последних лет, развязывали именно демократы. И именно представители Демпартии США исповедуют экспансионизм во внешней политике. Поэтому у Украины нет оснований радоваться по поводу победы Байдена и надеяться получить какие-то блага от США", - рассказал в комментарии Главреду глава фонда Украинская политика Кость Бондаренко.

Эксперт также рассказал, как будет определятся политика нового президента США по отношению к Украине.

"В большей степени американская политика в отношении Украины будет определяться тем, какими будут отношения между США и Россией. Когда эти отношения ухудшатся, Украина превратится снова в полигон противостояния между РФ и Соединенными Штатами, как это было в 2014 году. Недаром в 2014-м шутили, что "США и Россия готовы воевать до последнего украинца". И теперь, при президенте Байдене, эта шутка снова может стать актуальной. Украина интересует Соединенные Штаты исключительно как инструмент сдерживания России, не более. А это значит одно: очень боюсь, что для нас приход Байдена к власти – это война.", - отмечает политолог.

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Бондаренко отмечает, если бы на посту президента остался Трамп, это тоже ничего хорошего Украине не сулило бы.

"В принципе, в политике США в отношении нашей страны происходит колебание между двумя концепциями – "Украина как разменная карта" и "Украина как военный полигон". Не думаю, что после победы Байдена существенно усилятся позиции Порошенко в Украине. Так думает разве что сам Порошенко. Поскольку Байден приходит с командой, которая еще более "левая" и циничная, чем во времена Обамы. Реальную политику будут делать совсем другие люди, с которыми у Порошенко вряд ли хорошие отношения, в частности, с той же Камалой Харрис", - отмечает политолог.

Политолог также назвал, при каком условии планы Байдена будут нарушены.

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"У Байдена может быть огромное количество сантиментов по отношению к Украине, но, если госсекретарь США и еще несколько влиятельных лиц скажут, что в интересах США действовать иначе, все планы Байдена будут "умноженные на ноль". Команда демократов будет управлять государством, а не одно лицо", - резюмировал политолог.

Выборы президента США - о чем ранее сообщал Главред:

Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.

Сообщения о фальсификациях на президентских выборах в США ослабят авторитет Джо Байдена как президента, заявил бывший американский сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде в понедельник. Он добавил, что в настоящее время Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.