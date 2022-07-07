Джонсон переназначил новый состав правительства - BBC

Борис Джонсон / коллаж УНИАН

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил новый состав правительства после массовых отставок, которые случились накануне. Об этом сообщает BBC.

По их данным, Джонсон решил кардинально поменять состав правительства. И об этом он должен объявить на экстренном брифинге, который состоится 7 июля в 14.00 по лондонскому времени (16.00 по Киеву).

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Напомним, британский премьер Борис Джонсон публично пообещал покинуть свой пост, если больше не сможет помогать Украине в войне с Россией. Такое заявление чиновник сделал во время очередной пресс-конференции в конце июня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

Как известно, Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживал Украину. Он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи, а также пообещал миллиарды фунтов стерлингов финансовой поддержки.

ВВС сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявит о своем уходе с поста лидера консерваторов.

"Как мы сообщали, сегодня Борис Джонсон уйдет с поста лидера консерваторов и останется премьер-министром до осени. Сегодня Джонсон публично объявит о своей отставке. Представитель № 10 сказал: "Сегодня премьер-министр сделает заявление стране", - отметили журналисты.

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