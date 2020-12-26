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Его не повесят: Ходорковский рассказал, что ждет Лукашенко

26 декабря 2020, 22:40
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Александр Лукашенко отстранят от власти, считает Михаил Ходорковский.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Будущее Александра Лукашенко спрогнозировал российский бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский.

Он подчеркнул, что белорусы – это "милые люди", поэтому Лукашенко не стоит бояться того, что его повесят, сообщает gordonua.com.

В то же время российский оппозиционер уверен в том, что Лукашенко отстранят от власти.

"Лукашенко сожрут белорусы при помощи россиян. Это точно", – заявил Ходорковский.

В то же время он уверен, что развязка протестных акций в Беларуси произойдет в течение двух лет.

"Белорусы – милые люди, и они его не повесят. К слову, надо заметить, украинцы тоже. Потому что, если бы украинцы были такими же, скажем, крепко памятными, как наши более западные друзья (как поляки, например), я думаю, что Янукович бы уже не жил. Но украинцы, как и россияне, не особо помнят зла. Белорусы тоже. Так что Лукашенко, я думаю, не повесят", – добавил Ходорковский.

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  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, в частности из Польши, Литвы, Украины и США.
  • В Евросоюзе не признали результатов выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • Украина поддержала позицию ЕС.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
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