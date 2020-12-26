Его не повесят: Ходорковский рассказал, что ждет Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Будущее Александра Лукашенко спрогнозировал российский бизнесмен и оппозиционер Михаил Ходорковский.

Он подчеркнул, что белорусы – это "милые люди", поэтому Лукашенко не стоит бояться того, что его повесят, сообщает gordonua.com.

В то же время российский оппозиционер уверен в том, что Лукашенко отстранят от власти.

"Лукашенко сожрут белорусы при помощи россиян. Это точно", – заявил Ходорковский.

В то же время он уверен, что развязка протестных акций в Беларуси произойдет в течение двух лет.

"Белорусы – милые люди, и они его не повесят. К слову, надо заметить, украинцы тоже. Потому что, если бы украинцы были такими же, скажем, крепко памятными, как наши более западные друзья (как поляки, например), я думаю, что Янукович бы уже не жил. Но украинцы, как и россияне, не особо помнят зла. Белорусы тоже. Так что Лукашенко, я думаю, не повесят", – добавил Ходорковский.

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