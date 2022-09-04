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Его сбросит с "трона" не народ: Фейгин ответил, когда Путин потеряет власть

4 сентября 2022, 11:37

Устранять диктатора Путина из его президентского кресла будут не простые россияне, а силы, находящиеся в кремлевских кабинетах.

Владимир Путин, Марк Фейгин
Фейгин ответил, Когда Путин потеряет власть/ Reuters, УНИАН

Конец путинскому режиму в России наступит тогда, когда российское войско потерпит полное поражение в Украине и вынуждено будет покинуть все украинские территории, в том числе и Крым и Донбасс.

Для российского диктатора Владимира Путина поражение на поле боя конвертируется в политическое поражение, и удержаться в президентском кресле ему уже не удастся. Об этом рассказал экс-депутат Госдумы, юрист и правозащитник Марк Фейгин, пишет "Обозреватель".

Он отметил, что проигрыш в войне против Украины запустит внутри России и за ее пределами многочисленные процессы. Одним из таких процессов, который будет следствием войны, станет разрушение власти в РФ.

Путина скорее всего скинут с "трона". Однако смену власти в РФ будет вершить не народ, а те силы, которые уже находятся в кремлевских кабинетах.

Фейгин отметил, что процессы, которые запустятся в РФ в случае поражения в войне, однозначно будут иметь революционный характер.

"Причем не обязательно это будет революционный реванш либерального толка. Но власть вряд ли удержится, если произойдет такое масштабное военное, геополитическое поражение. Безусловно, власти Путина наступит конец", – считает он.

Когда Путин потеряет власть в РФ

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что возвращение Украиной Крыма военным путем станет спусковым крючком для изменения политических раскладов в Кремле. Битва за трон может быть очень жесткой. Претендентов на пост президента РФ очень много, оптимальным вариантом для Кремля видится сын секретаря российского Совбеза Дмитрий Патрушев. Однако его кандидатура вряд ли устроит другие кремлевские кланы.

Также звучало другое мнение – что российский диктатор может в ближайшее время отойти от дел по собственному желанию или из-за давления российских элит. По словам руководителя отдела региональной политики Национального института стратегических исследований, аналитика Алексея Ижака, Путин может сам подготовить своего преемника. Но его кандидатуру он будет согласовывать с российской элитой.

В то же время российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский считает, что после поражения РФ в войне против Украины Путина будут пытаться убить и нельзя исключать, что это получится сделать. "Мирную" старость ему может обеспечить Китай.

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