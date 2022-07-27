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Экс-депутат Госдумы рассказал, что Путин "конкретно думает" о войне в Украине

27 июля 2022, 00:03

В том случае, если ВСУ удастся освободить юг государства, для властей РФ это будет серьезным поражением, сообщил юрист.

ВСУ Путин
Путин боится публичного поражения - Фейгин / Коллаж Посольство США в Украине, УНИАН

Лидер страны-агрессора Владимир Путин насчет войны в Украине "конкретно думает" о том, как сделать так, чтобы избежать публичного поражения, сообщил бывший депутат Госдумы, кандидат юридических наук Марк Фейгин в интервью изданию Гордон.

По его словам, в том случае, если ВСУ удастся освободить юг государства, для властей РФ это будет серьезным поражением.

"Путин, безусловно, сейчас конкретно думает о том, как бы избежать любого военного поражения. Значимого, публичного", - заявил собеседник.

По мнению юриста, Путин хочет добиться подписания протокола о перемирии на южной части нашей страны.

"Конечно, он бы хотел сейчас через эти зерновые соглашения добиться того, чтобы был заключен дополнительный протокол. Именно поэтому по Одессе, по порту, и ударили. Для того, чтобы (сказать - Ред.): "Видите? Не работает сделка. Так надо же (еще - Ред.) протокол заключить о перемирии на юге", - считает экс-депутат.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 25 июля в ходе своего вечернего видеообращения фактически ответил главе МИД РФ Лаврову на его заявление о якобы намерении России, дескать, "избавить украинцев от антинародного и антиисторического режима". Президент подчеркнул, что нападать на Украину могут только те, кто не знает истории страны. Украинцы никогда не отдадут свою независимость.

Новости Донбасса онлайн

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на южном фронте произошел перелом – ВСУ получили преимущество над войсками РФ на Херсонщине и перешли к контрнаступательным действиям. По его прогнозу, оккупированный Херсон могут освободить уже в сентябре.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал о том, что Украина готовится к худшему сценарию. По его словам, Путин может "додавить" Лукашенко, и тогда возникнет риск нападения Беларуси на северные и западные области Украины. Государство уже работает над укреплением обороны на нескольких направлениях.

Вечером, 25 июля, войска России мощно обстреляли приграничный район на Черниговщине из "Градов", сообщает начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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