Террор украинских городов России просто так не сойдет - Зеленский

Обстрелы россиянам просто так не сойдут с рук - Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Вражеские войска своими постоянными обстрелами терроризируют много украинских городов и сел, но они должны знать, что это им просто так не сойдет с рук, сообщил глава государства Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения во вторник, 26 июля.

"Постоянный российский террор Харькова и области, Николаева, городов и сел Запорожской области, Днепропетровщины, Донбасса, приграничных районов Сумщины, Черниговщины - все это оккупантам просто так не сойдет", - сказал Зеленский.

Президент страны припомнил об утреннем мощном обстреле россиянами поселка Затока в Одесской области.

"Снова ракетами. По обычным домам. Ракеты, предназначенные для уничтожения военных кораблей и других значимых целей. Именно таким тяжелым оружием российская армия разрушает обычный частный сектор вблизи моря. Люди там жили, отдыхали. И мы за это будем обязательно бить в ответ, чтобы там не врало о таких обстрелах российское министерство обороны", - сказал глава государства.