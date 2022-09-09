Экс-депутат Госдумы рассказал, как реагирует Путин на успехи ВСУ

По словам Фейгина, ситуация на фронтах в Харьковской области очень влияет на Путина.
Успешные действия Вооруженных сил Украины на фронтах очень сильно влияют на решение президента РФ Владимира Путина, сообщил бывший депутат Госдумы, юрист и правозащитник Марк Фейгин в эфире телеканала Эспрессо.
"У Путина есть причины для нервозности из-за ситуации на фронтах в Украине. И это очевидно. Это является первой и главной причиной его неадекватного поведения. Мы все прекрасно знаем, что сейчас для российской армии ситуация становится все сложнее. Из-за этого он может принимать неправильные решения. Из-за ситуации на фронтах, Путин может принимать решения, которые приведут совсем к другим результатам", - пояснил эксперт.
По словам Фейгина, ситуация на фронтах в Харьковской области очень влияет на Путина.
"Очевидно, почему Путин сегодня собирает Совбез РФ. В частности, из-за ситуации в Харьковской области. Поскольку потеря захваченных территорий Харьковской области для них очень плохая перспектива. Поэтому следует ожидать, что его решения могут привести к катастрофическим последствиям для России", - подытожил он.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
Читайте также:
- Марк Фейгин. Санкции никогда не остановят шизофашиста Путина
- "Многие из окружения Кремля хотят соскочить": Фейгин объяснил причину внезапной болезни соратника Путина
- Фейгин заявил, что РФ готовит для Украины два сценария