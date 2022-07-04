Экс-депутат Госдумы рассказал о вероятном преемнике Путина

Владимир Путин / Фото Reuters

Президент РФ Владимир Путин пока не спешит расставаться с властью, но уже имеет представление о своем вероятном преемнике, заявил бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, новым хозяином Кремля может стать человек моложе Путина.

По словам собеседника, преемник Путина будет его существенно моложе "но не совсем молодой. И конечно – мужчина".

Вместе с тем экс-депутат Госдумы скептически оценил вариант передачи власти в РФ дочери Путина Екатерине Тихоновой.

"Я вообще не верю в сценарий, при котором он мог бы передать власть женщине…", - добавил Пономарев.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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