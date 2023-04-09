Экс-депутат польского Сейма назвал Зеленского "провокатором" и нарвался на жесткий ответ

В Украине "марионеточные власти, смешавшиеся с американцами", утверждает Кшиштоф Толвинский.

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Кшиштоф Толвинский продвигает российские нарративы / Facebook/krzysztoftolwinski/Jacek Porosa

Бывший депутат польского Сейма, который ранее также занимал пост заместителя министра казначейства в правительстве Польши Кшиштоф Толвинский оскорбительно отозвался о президенте Владимире Зеленском.

Он также начал продвигать прокремлевские нарративы о том, что войну якобы начала Украина, пишет Wyborcza.

Отметим, что скандальный польский политик назвал президента Украины "провокатором и поджигателем войны".

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По его убеждению, якобы президент Зеленский пытается втянуть Польшу в "свою грязную войну" против страны-агрессора РФ.

"Эти марионеточные власти, смешавшиеся с американцами, обязательно подпишут пакты для нашего государства и нашей жизни", — заявил бывший польский чиновник.

В своем продвижении российских пропагандистских штампов он пошел еще дальше и призвал к "национальной блокаде границы с Украиной".

Что известно о польском политике-провокаторе

Как отмечает Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения (OMZRiK), Толвинский известен тем, что активно поддерживал РФ и ее пропаганду в Польше. При этом он также выступает за усиление сотрудничества с Беларусью и режимом Александра Лукашенко.

"Сами фразы Толвинского характерны для кремлевского новояза. Он говорит не о "нападении на Украину", а о "грязной войне, которую Украина ведет с российской федерацией". Президент Украины для Толвинского является "президентом бандеровцев". Толвинский призывает поляков распространять пророссийский месседж в социальных сетях", — говорится в сообщении.

В OMZRiK добавили, что Толвинский намеренно занимается продвижением гибридной войны на стороне РФ, чтобы повлиять на общественность в Польше.

Напомним, бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" (Forza Italia) Сильвио Берлускони считает, что Европа должна "заставить" Украину принять требования Путина, чтобы прекратить войну.

Политик заявлял, что он готов вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель стать посредником на переговорах Украины и России. Кроме того, Берлускони сказал, что санкции якобы никак не влияют на РФ и экономическое состояние государства-агрессора.

В конце декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас не идет речь о ее участии в возможных переговорах о завершении войны в Украине. При этом экс-политик уверена в том, что война обязательно закончится за столом переговоров.

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