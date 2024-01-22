Эксперт объяснил, как Германия подстраховывает США в военной помощи Украине

Канцлер Германии Шольц имеет неплохие отношения как с Джозефом Байденом, так и с американскими демократами в целом, говорит Владимир Горбач.

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Сейчас Германия подстраховывает Соединенные Штаты - Владимир Горбач / коллаж Главред, фото УНИАН

Сейчас власти Германии подстраховывают власти США в плане оказания военной помощи в Украине ‒ просто потому, что самыми способными в этом плане экономикой и военно-промышленным комплексом в Европе являются именно немецкие. Об этом интервью Главреду рассказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

"Канцлер Германии Шольц имеет неплохие отношения как с Джозефом Байденом, так и с американскими демократами в целом. Поэтому все эти заявления звучат после консультации или переговоров с Белым домом, поскольку мы понимаем, что внутриполитическая ситуация в США очень сложная, и это серьезно влияет на способности администрации Байдена по помощи Украине. Общая стратегия состоит в том, чтобы попытаться каким-то образом компенсировать недоданную американскую помощь с помощью союзников Соединенных Штатов. В этом смысле наиболее способными экономикой и военно-промышленным комплексом в Европе являются именно немецкие. Собственно говоря, сейчас Германия подстраховывает Соединенные Штаты", ‒ сказал он.

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Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Ракеты Taurus для Украины

На днях оппозиционный блок ХДС/ХСС в немецком парламенте анонсировал вынесение на голосование вопроса предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. Оппозиционеры отметили, что такие ракеты могли бы помочь ВСУ оттеснить российских оккупантов.

Бундестаг провалил голосование за ракеты Taurus для Украины. Среди парламентариев возникли острые обсуждения вопроса. Инициативу поддержали 178 депутатов, 485 проголосовали против, трое воздержались.

"Зрады" нет: в голосовании Бундестага по Taurus Украине ситуация немного проще, сказал депутат, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев. Провал голосования связан с внутриполитическими парламентскими спорами в Германии. Нардеп прогнозирует, что вопрос с ракетами будет проголосован до 22 февраля.

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