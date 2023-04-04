Эксперт пояснил, при каком условии в России стартует война "всех против всех"

В стране-агрессоре РФ война "всех против всех" может начаться в первую очередь при участии тамошних олигархов, говорит Игорь Эйдман.

В РФ война "всех против всех" может начаться при участии олигархов - эксперт / ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Междоусобные войны в стране-агрессоре России (с участием различного рода частных военных компаний) возможны ‒ в том случае, когда власть тамошнего диктатора Путина пошатнется. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Я думаю, что ЧВК "Вагнер" полностью сливать не будут, могут просто убрать контроль Пригожина над ней. Это вполне реально сделать, и они это сделают. ЧВК "Вагнер" – это устойчивая структура, она им нужна на фронте и ее не будут упразднять. Но контроль Пригожина над ней уберут, это просто делается по щелчку, потому что рулят ею ГРУшники, а не Пригожин. Пригожин разве разбирается в военном деле, эдакий Наполеон?! Об этом даже говорить смешно, он просто уголовник и жулик средней руки", ‒ сказал он.

Как говорит Эйдман, в стране-агрессоре война "всех против всех" может начаться в первую очередь при участии тамошних олигархов.

видео дня

"При этом междоусобные столкновения возможны, потому что любое ЧВК – это, по сути, самостоятельная структура, выстроенная под Путина. Если власть Путина пошатнется, то эти ЧВК могут наниматься к кому угодно. Например, к олигархам, у которых до сих пор огромные капиталы в России. Тем более, что у каждого олигарха есть свои службы безопасности, а каждая такая служба в крупной госкорпорации – это круче, чем спецслужба средней европейской страны по численности, вооружению и т.д. Поэтому война "всех против всех" вполне может начаться, и ЧВК, возможно, примут в ней участие. И демонополизация рынка делает этот сценарий все более вероятным", - подытожил он.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Развал России

Ранее русский диктатор Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Тем временем в Институте изучения войны считают, что из-за неудач российской оккупационной армии на поле боя официальные лица РФ продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.

Риторика диктатора Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ. Таким образом Путин хочет посеять на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования.

Вас могут заинтересовать такие новости: