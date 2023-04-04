УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Эксперт пояснил, при каком условии в России стартует война "всех против всех"

4 апреля 2023, 01:34
В стране-агрессоре РФ война "всех против всех" может начаться в первую очередь при участии тамошних олигархов, говорит Игорь Эйдман.
Владимир Путин, Россия, распад России
В РФ война "всех против всех" может начаться при участии олигархов - эксперт / ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Междоусобные войны в стране-агрессоре России (с участием различного рода частных военных компаний) возможны ‒ в том случае, когда власть тамошнего диктатора Путина пошатнется. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Я думаю, что ЧВК "Вагнер" полностью сливать не будут, могут просто убрать контроль Пригожина над ней. Это вполне реально сделать, и они это сделают. ЧВК "Вагнер" – это устойчивая структура, она им нужна на фронте и ее не будут упразднять. Но контроль Пригожина над ней уберут, это просто делается по щелчку, потому что рулят ею ГРУшники, а не Пригожин. Пригожин разве разбирается в военном деле, эдакий Наполеон?! Об этом даже говорить смешно, он просто уголовник и жулик средней руки", ‒ сказал он.

Как говорит Эйдман, в стране-агрессоре война "всех против всех" может начаться в первую очередь при участии тамошних олигархов.

видео дня

"При этом междоусобные столкновения возможны, потому что любое ЧВК – это, по сути, самостоятельная структура, выстроенная под Путина. Если власть Путина пошатнется, то эти ЧВК могут наниматься к кому угодно. Например, к олигархам, у которых до сих пор огромные капиталы в России. Тем более, что у каждого олигарха есть свои службы безопасности, а каждая такая служба в крупной госкорпорации – это круче, чем спецслужба средней европейской страны по численности, вооружению и т.д. Поэтому война "всех против всех" вполне может начаться, и ЧВК, возможно, примут в ней участие. И демонополизация рынка делает этот сценарий все более вероятным", - подытожил он.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Развал России

Ранее русский диктатор Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.

Тем временем в Институте изучения войны считают, что из-за неудач российской оккупационной армии на поле боя официальные лица РФ продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.

Риторика диктатора Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ. Таким образом Путин хочет посеять на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Владимир Путин Игорь Эйдман развал россии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

01:34

Эксперт пояснил, при каком условии в России стартует война "всех против всех"

00:51

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

00:11

Данилов рассказал, при каком условии РФ ударит по Украине ядеркойВидео

03 апреля, понедельник
23:35

Зачем 5 апреля убирали до кристальной чистоты дом: приметы и что нельзя делатьВидео

23:32

"Докладывали с самых горячих точек": Зеленский провел необычное заседание СтавкиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

23:23

ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению: в США спрогнозировали, когда ждать его началаВидео

22:54

Мечтательная Хэлли Берри посветила крепкой грудью с бокалом шампанского в руках

22:47

Жданов предупредил о высокой вероятности подготовки массированной ракетной атаки со стороны РФВидео

22:44

Российского актера "парализовало" прямо на сцене: вызвали немедленно скоруюВидео

Реклама
22:33

"Я готов его убить сам": в Хмельницком митрополит прокомментировал избиение военного священникомВидео

22:01

"Распад России будет "впечатляющим": Данилов озвучил сроки краха страны-агрессораВидео

21:45

Курс доллара может резко обвалиться в апреле: аналитики озвучили сценарийВидео

21:21

"Я не испугался": после скандала в Карпатах мужчина резко извинился перед военнымиВидео

21:01

49-летняя Елена Мозговая показала подробное фото своего лица вблизи

20:43

США передают Украине мощную военную помощь: Кирби назвал срокиВидео

19:41

Звезда сериала Викинги снялся голым в поддержку беременной жены после трех выкидышей

19:20

Путинская Россия прощается с тыломмнение

19:12

Война в Украине приближается к переломному моменту - BloombergВидео

18:53

Favbet Foundation передал ВСУ на донецкое направление пикап Mitsubishi L-200

18:40

"Криминальный клоун": Эйдман оценил шансы Пригожина заменить Путина в КремлеВидео

Реклама
18:37

Злата Огневич честно призналась, кого бы теперь выбрала на шоу "Холостячка"

18:34

Как правильно стирать нижнее белье: золотые правила, которые должен знать каждый

18:19

"Пытаются прикрыть свои провалы": генерал Сырский о ситуации в БахмутеВидео

17:50

Принимает поздравления: Надю Дорофееву застукали с кольцом на безымянном пальце

17:35

Домашние яйца или магазинные: развеиваем мифы и выбираем лучшееВидео

17:34

Жизнь навсегда разрушилась: мужчина случайно женился на своей единокровной сестре

17:24

Пятеро тяжелораненых: Украина вернула из российского плена еще 12 украинцевВидео

17:23

Что нужно делать для долголетия: названы пять самых главных привычек, которые добавят 10 лет жизни

17:02

В Украину несется жарища: синоптик назвал дату резкого потепления до +23Видео

16:49

Украина должна победить в войне, иначе вопрос ее вступления в НАТО не будет иметь значения – СтолтенбергВидео

16:24

"Едва стояла на ногах под алкоголем": известная певица устроила жуткий концерт и разозлила россиянВидео

16:06

"Подвал и ведро вместо туалета": Зеленский озвучил яркое пожелание диктатору ПутинуВидео

15:51

Оля Полякова ошеломила фанатов прыжком в купальнике в холодную водуВидео

15:51

Лорак по бартеру вывезла своего йога-инструктора в ДубайВидео

15:46

Цены на хлеб взвинтили: в Украине будут каждый месяц поднимать стоимость продуктаВидео

15:24

"ВСУ - скот. Езжай уже в свой Бахмут": в Карпатах мужчина набросился на военного на реабилитацииВидео

15:18

В Кабмине пояснили, будут ли украинцам вручать повестки через мессенджерыВидео

15:03

"Россияне еще могут уйти, иначе мы их уничтожим": Зеленский рассказал о подготовке к контрнаступлению ВСУВидео

15:03

"Пусть думает Россия": Зеленский прокомментировал подрыв пропагандиста Татарского

14:08

Сложная головоломка, которая под силу только самым внимательным: как найти козу среди овец за 11 секунд

Реклама
13:58

"Подняли флаг над туалетом": в Украине высмеяли фейк Пригожина о захвате Бахмута

13:57

Ей понравилось: Киркоров облапал фанатку во время концертаВидео

12:51

"Путин – ходячий мертвец": диктатора РФ могут убить для прекращения войны – экс-глава ЦРУВидео

12:50

Пришли за хлебом, а купили "пол магазина": 10 способов, как нас заставляют покупать лишнее

12:49

"Путин захватит всю Украину": Трамп ляпнул новую дичь о войнеВидео

12:46

В РФ официально обвинили Украину в убийстве Татарского и задержали подозреваемую

12:29

Пропагандиста Татарского взорвали в кафе в полутора километрах от квартиры Путина - СМИ

12:25

Гороскоп на завтра 4 апреля 2023: Ракам – проблемы с деньгами, Водолеям – судьбоносная встречаВидео

12:18

"Будет почти апокалипсис": когда армия РФ проиграет, в России начнется война всех против всех – ЭйдманВидео

12:12

У сотрудника ГБР Талантова нашли элитную недвижимость в Киеве

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять