Эксперт пояснил, при каком условии в России стартует война "всех против всех"

Междоусобные войны в стране-агрессоре России (с участием различного рода частных военных компаний) возможны ‒ в том случае, когда власть тамошнего диктатора Путина пошатнется. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.
"Я думаю, что ЧВК "Вагнер" полностью сливать не будут, могут просто убрать контроль Пригожина над ней. Это вполне реально сделать, и они это сделают. ЧВК "Вагнер" – это устойчивая структура, она им нужна на фронте и ее не будут упразднять. Но контроль Пригожина над ней уберут, это просто делается по щелчку, потому что рулят ею ГРУшники, а не Пригожин. Пригожин разве разбирается в военном деле, эдакий Наполеон?! Об этом даже говорить смешно, он просто уголовник и жулик средней руки", ‒ сказал он.
Как говорит Эйдман, в стране-агрессоре война "всех против всех" может начаться в первую очередь при участии тамошних олигархов.
"При этом междоусобные столкновения возможны, потому что любое ЧВК – это, по сути, самостоятельная структура, выстроенная под Путина. Если власть Путина пошатнется, то эти ЧВК могут наниматься к кому угодно. Например, к олигархам, у которых до сих пор огромные капиталы в России. Тем более, что у каждого олигарха есть свои службы безопасности, а каждая такая служба в крупной госкорпорации – это круче, чем спецслужба средней европейской страны по численности, вооружению и т.д. Поэтому война "всех против всех" вполне может начаться, и ЧВК, возможно, примут в ней участие. И демонополизация рынка делает этот сценарий все более вероятным", - подытожил он.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
Развал России
Ранее русский диктатор Владимир Путин впервые заявил об угрозе распада РФ. Согласно его прогнозу, тогда будет не "объединенный русский народ", а отдельно московиты, уральцы и другие национальности. Он пожаловался, что западный мир может принять Россию в семью цивилизованных народов только по частям.
Тем временем в Институте изучения войны считают, что из-за неудач российской оккупационной армии на поле боя официальные лица РФ продвигают информационную операцию, которая ошибочно представляет войну России в Украине как критически важную для дальнейшего существования Российской Федерации.
Риторика диктатора Путина сводится к попытке обвинить Украину и Запад в угрозе существованию РФ. Таким образом Путин хочет посеять на Западе опасения относительно нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдерживать западную поддержку Украины и убедить Запад принудить Киев принять российские требования.
Вас могут заинтересовать такие новости:
- Развал России произойдет в 2024 году - военный эксперт
- Развал России: Тука назвал регионы, которые могут "отвалиться" первыми
- "Развал РФ ничего не изменит": оба сценария судьбы, которую предсказывают России, абсурдны – Наки